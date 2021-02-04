學民思潮前發言人涉違限聚令　押後待另案覆核結果

▲ 學民思潮前發言人黃子悅被指違限聚令，案件押後至3月再訊。林欣樂攝

去年母親節有人發起在各區「和你Sing」， 當晚有人在旺角街頭聚集，學民思潮前發言人黃子悅被指在旺角違反當時的8人限聚令，案件今（4日）於九龍城裁判法院再訊，案件押後至3月18日再訊，以待另一相關案件完成覆核聆訊程序。

傳票控罪指，有人告發指稱黃子悅（23歲）於2020年5月10日晚上7時17分，在旺角豉油街及通菜街交界參與受禁群組聚集。據悉，黃子悅被指違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》599G，當時被票控罰款2,000元，案件於2020年12月10日首次提堂。

案件今於九龍城裁判法院再訊，辯方指有另一宗違反限聚令的案件在同日同地發生，該案將於2月26日進行覆核聆訊，被告將就是否收到傳票作爭議，申請押後本案待該案完成相關法律程序，裁判官批准押後本案至3月18日再訊。

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記者：林欣樂