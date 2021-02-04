【封區檢測】徐德義：不能以單一手段評估控疫成效　行動考慮多方因素已作優化

▲ 政府最新疫情記者會。（程志遠攝）

政府連續4日「突襲式」封鎖多區或樓宇，進行強調檢測行動，居民須「禁足」至行動完成，有關成效被質疑。當局指，不可以單一手法去評估控制疫情的成效，政府盡量用不同方法去擴大測試網絡；又稱「封區檢測」行動考慮多項因素而定，亦有優化，縮至10多個小時內完成。

食物及衞生局副局長徐德義今日（4日）在疫情記者會上表示，疫情控制策略要多樣化及全面，包括在測試﹑追踪﹑治療，以至疫苗注射等方面，不可單以一個手段去評估成效，當局期間仍繼續進行不同測試方法，例如醫院篩查﹑衞生署轉介﹑收集樣本樽等，務求用不同方法擴大測試網絡，整個過程亦會因應疫情發展而有演變。

徐德義指，當局首次執行的佐敦「封區檢測」行動，規模不小，過程需時2日，時間較長，理解為當區居民帶來的不方便，因此已想辦化優化檢測程序，至近日的同類行動縮至10多個小時內完成。

他說，「突襲式」封鎖地區的強檢行動，一般會在10多個小時內完成，並向受檢人士發出結果，當中考慮了個案因素﹑大廈管理及環境﹑整體調配能力等，從而選擇一些地區列為「受限區域」，認為行動手段及效果跟市民自行前往檢測中心並需時約3日出結果有不同。

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記者：陳曉瑩