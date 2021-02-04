【醫護檢測】醫管局第二輪特定員工檢測計劃明展開　當局擬為全部前線員工作定期檢測

▲ 醫管局第二輪特定員工檢測計劃明天展開。（郭詩詩攝）

本港抗疫至今已逾年，醫護走在疫症最前線，醫管局上月起為照顧體弱病人的5個特定組別進行檢測，涉及約5000人，首輪檢測率約9成，沒找出確診個案。醫院管理局總感染控制主任賴偉文表示，第二輪檢測將於明日（5日）展開，交由承辦商化驗，若運作暢順，希望計劃可擴展至所有前線員工。

賴偉文表示，社區確診個案增加，醫護感染的機會亦會增加，顯示醫院疫情風險與社區相若。為了加強保障醫護人員，若有院內病人及醫護確診，當局會進作流行病學追蹤以及基因排序以判斷感染源頭。

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他指，疫情至今，約有一百名公立醫院醫護人員染疫，當中有約三成個案仍在調查感染源頭，而早前聯合醫院2D病房及瑪嘉烈醫院EG病房共涉11名醫護確診，相信很大機會屬院內感染。

另外，截至上月底共有450名員工，被介定為密切接觸者須送往檢疫，當局會盡量確保院內運作不受影響；另已盡量安排員工分時段用餐、飯堂有座位分隔等，避免醫護聚餐。

醫管局上月11日起為負責照顧體弱病人的指定員工進行檢測，包括社區老人評估小組、老人精神科外展服務隊、腫瘤科病房員工等，涉及5000多人，第一輪檢測率為89.7%，沒有找出確診個案。

他解釋，先安排需要照顧體弱病人的指定員工定期檢測，是因為有關病人的免疫力低，確診的機會較高；部分員工須定時到院舍工作，定期檢測亦可避免院友確診，強調只要醫護自覺感染風險高，醫院會隨時提供檢測。

第二輪檢測將於明日展開，交由承辦商負責檢測。他直言為5000名員工做檢測對當局來說「有少少壓力」，故第二輪檢測交由承辦商負責，又指會視乎有關經驗，希望可以將檢測計劃擴展至全部前線員工，惟暫未有落實時間表。

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記者：郭詩詩