【封區檢測】豐景園一名主婦初步確診居確診住戶樓上　歐家榮不排除抽氣扇或煙囪效應播毒

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日新增22宗新冠肺炎確診個案，當局昨晚發公告於屯門豐景園第一座封區檢測，發現一宗初步確診個案；衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，有關個案涉及一名主婦，屬感染源頭不明，樓下同室號單位早前已確診，屬機場三跑群組。

港府今日上午11時完成於豐景園第一座執法行動於上午約11時完成，未發現有人未進行強制檢測；截至今日凌晨2時，約487名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案，有關人士已被送往亞洲國際博覽館社區治療設施跟進。

歐家榮表示，有關初步確診個案涉及一名主婦，2月1日感喉痛，2月4日接受檢測呈陽性，感染源頭未明；惟樓下同室號單位早前已確診(確診編號：10,452)，屬機場三跑工友，1月30日已安排檢疫，兩住戶均位處低層。

被問到豐景園是否已現垂直傳播，歐家榮表示香港不少大廈亦出現連續2個樓層有個案，如錄得3個確診單位或以上，當局就會啟動多部門聯合調查；惟如僅得1、2個單位確診，或與居民出入環境污染有關。

他續指，始終確診兩個住戶同一座向，有機會因抽氣扇或煙囪效應傳播亦「不出奇」，認為最重要是市民時刻保持衞生，U型隔氣管需注水，如喉管有滲漏，或沖水時聞到異味，須尋求專業人士檢查。

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記者：陳正怡