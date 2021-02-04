【新冠肺炎】一名源頭不明個案患者失聯　被列入通輯名單

▲ 政府最新疫情記者會。（程志遠攝）

此外，本港今日（4日）新增22宗新冠肺炎確診個案，3宗為輸入病例，本地個案佔19宗，當中10宗屬源頭不明；另有逾30宗初步確診個案。衞生防護中心公布，今日其中一宗不明源頭的個案患者（個案編號：10,542）失聯，暫時未能透過電話聯絡上，已通知警方及相關部門協助，將他列入通輯名單；其樣本早前交回予博愛醫院測試。

政府連續4日「突襲式」封鎖多區或樓宇，進行強調檢測行動，居民須「禁足」至行動完成，有關成效被質疑。當局指，不可以單一手法去評估控制疫情的成效，政府盡量用不同方法去擴大測試網絡。詳情即看：【下一頁】

徐德義指，本港第四波疫情一直反覆，過去兩星期錄得685宗病例，當中源頭不明個案有253宗，佔37%；無病徵個案佔224宗，佔33%，顯示社區仍有隱性傳播鏈。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，紅磡海灣軒酒店一名服務員確診，早前亦有一名外判職員亦確診，故有關酒店需強制檢測。詳情即看：【下一頁】

歐家榮指，機場三跑群組新增一宗確診個案，涉及一名早前確診工友的親友，於1月27日發燒；至今機場三跑群組已有22宗確診個案，包括14名工友及8名緊密接觸者。詳情即看：【下一頁】

庾慧玲表示，醫管局在過去24小時再多一名病人離世；現在有630名病人在23間公立醫院及亞洲國際博覽館社區治療設施留醫，當中26人危殆。詳情即看：【下一頁】

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