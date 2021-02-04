【一家團聚】洪天明離港8個月終於回家　8歲大仔一見爸爸擁抱爆喊︰我發緊夢？

▲ 洪天明在內地工作8個月後終於回家，兩個仔一見到爸爸即相擁爆喊。

一場新冠肺炎疫情，不少家人被迫分隔兩地，常到內地工作的洪天明也不例外，因工作離港8個月的天明，近日終於返港一家團聚。回家當日，他事前沒有告訴兩個仔，當老婆周家蔚帶他們上樓，見到爸爸一刻非常驚喜，8歲大仔TJ更感難以置信問「真的嗎」？隨即攬實爸爸爆喊！

洪天明去年返內地工作，加上疫情關係，與老婆周家蔚、兩名兒子8歲的洪大仁（TJ）和5歲半的洪竟琋分隔兩地，過去8個月只能靠視像聯繫。

▲ 天明與家人分隔8個月期間，靠視像通話聯繫。（影片截圖）

天明近日終於完成工作返港，趕及在農曆新年前一家團聚。昨日天明在多個社交平台分享了一段影片，天明在家秘密現身，為兒子送上驚喜。他在帖文留言道︰

八個月不見了，終於能回家啦。孩子在不知道的情況下會有什麼反應⋯⋯希望大家能多陪家人。疫情快點離去。

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3父子闊別8月後相擁

片段中，戴著口罩的天明在樓上等待，周家蔚和工人姐姐帶兩名兒子上樓，天明驚喜現身，大仔TJ停下來，不敢相信眼前的人是爸爸，用英文高呼︰「是真的嗎？」天明脫下口罩說︰「是真的，是我呀！」

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天明打開雙手迎接兒子，TJ即飛奔到爸爸懷裏痛哭，周家蔚亦抱細仔加入一齊攬攬，3父子闊別8個月後相擁的畫面令人動容。天明再問兩個仔︰「今晚邊個同我瞓？」TJ即搶答︰「我！」一定要全晚黐實爸爸。

返港不久的天明防疫意識高，與兒子相擁時都戴著口罩。而事後TJ仍感到難以置信，自言自語問︰「係咪發緊夢？」真的好掛住爸爸！

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Bob留言︰冧豬到呢

很多網民留言表示好感動，「睇到好心痛」、「哥哥真情流露」、「哥哥真的好想爸爸」，連Bob林盛斌都在IG留言讚︰「冧豬到呢！」

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責任編輯︰林綺玲