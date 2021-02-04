【食用安全】豆腐滿布蒼蠅多如黑芝麻　地下豆腐廠環境惡劣噁心畫面曝光

▲ 地下豆腐廠環境惡劣，噁心畫面曝光。

台灣最近爆出「黑心豆腐」事件，有網民爆料，位於新北市一間豆腐工廠被揭發衛生環境惡劣，要賣人的豆腐放在發霉木架上，引來大量蒼蠅，相片一看仿如豆腐上灑滿「黑芝麻」。爆料者表示已向相關部門舉報，但工廠負責人則聲稱是遭人刻意陷害。

有網民在Facebook群組「爆廢公社」圖文並茂發帖，公開一間豆腐工廠內部情況。爆料者指，工人隨意擺放豆腐，將豆腐放在發霉木架上，無遮無掩，引來成群蒼蠅停留豆腐表面，驟眼看起來仿如在豆腐表面上灑滿「黑芝麻」。

從網民公開的照片可見，豆腐廠內地面布滿水漬，牆身及食油器皿相當骯髒。而廠房廁所鄰近工作區，員工不但沒有清理雪櫃，爆料者亦懷疑工廠使用不乾淨的回收食油製作食物。

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爆料者又指，在去年中秋節曾目睹廠內工作人員燒烤，並任由炭灰飄入廠房，污染環境及產品。事件曝光後引來一片網民嘩然，高呼噁心：「看到這個、我一段時間不敢吃傳統豆腐了」、「這種東西誰敢吃啊」、「還好，我不吃豆腐」。

該工廠林姓負責人事後回應，豆腐都是自行生產及銷售，在哪個市場出售仍有待追查。他又指，爆料者的指控都是前妻跟前員工有意抹黑，否認工廠環境惡劣的指控，並澄清照片上布滿蒼蠅的豆腐，其實都是準備丟掉的廢棄品。

負責人強調，他之前曾遭遇車禍後開刀，身體狀況大不如前，加上被前妻搶走一半客人，當時已想結業，為了生計才繼續開工。而新北市衛生局事後已派員到場調查，若工廠無牌經營，將會被勒令關廠。

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責任編輯：羅嘉欣