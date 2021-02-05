【不斷更新】旺角、油麻地一帶突擊封區　逾2200名居民檢測發現一宗初步確診

▲ 旺角上海街647-651號文華閣，需封區檢測。（程志遠攝）

疫情持續，政府2月4日晚上再發出限制與檢測宣告，將油麻地碧街7A-27A號、東安街2-50號、廣東道833-889號及登打士街10-16號，以及旺角上海街647-651號文華閣，列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測，行動今早（5日）清晨完成，找出一宗初步確診個案。

2月5日

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【07:25】旺角指明「受限區域」相關執法行動於上午約於6時45分完成，未發現有人未進行強制檢測

【07:03】油麻地指明「受限區域」：截至今日凌晨2時，約2,160名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案，衞生防護中心會安排跟進

【06:05】旺角指明「受限區域」：截至今日凌晨零時，逾70名居民已接受檢測，當中沒有發現確診個案，惟有3名密切接觸者於行動期間被送往檢疫中心跟進

2月4日

張建宗率高官到油麻地圍封現場：

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【22:15】於油麻地受限區域現場，晚上近8時，一名男子疑從圍封範圍跑離，一度誤撞向一名圍觀市民。警員從後趕上，控制涉事男子，將他帶回受限區域。

【20:00】政府今晚8時公布，即時將旺角上海街647-651號文華閣，列為「受限區域」，區內人士須留在場所，接受強制檢測。受檢人士須在場所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標明日（5日）上午7時左右完成行動。

【19:15】政府於1月26日，已經圍封過碧街9-27號和東安街3號一帶樓宇，當時大約330名居民接受檢測，有1宗確診。今晚油麻地碧街東安街一帶再次被圍封，政府再擴大圍封範圍，去到廣東道登打士街一帶，涉及30多座樓宇。

政府於「受限區域」設立臨時採樣站，並要求受檢人士於指定時間內接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站，接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採様，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。

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政府發言人稱，明白今次安排會不便市民。在正式撤銷宣告時，會另行公布。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

政府明白區內居民因近日確診個案增加，感到非常不安和徬徨，憂心忡忡。政府希望這短暫的不便，能徹底截斷區內的傳播鏈，釋除居民的憂慮和恐懼，令居民對社區重拾信心，恢復社會和商業活動的生氣，讓市民生活能回復正常。

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至於昨日（3日）柴灣興華一邨美華樓、土瓜灣定安大廈D座及屯門豐景園第一座「封區」，共檢測逾2,500名居民，其中土瓜灣及柴灣指明「受限區域」中沒有找出新增確診個案，但屯門有小部分樣本檢測結果仍在核實。

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記者：鄧凱文、TOPick港聞組