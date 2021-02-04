【不斷更新】油麻地登打士街、廣東道一帶突擊封區　部分區域一周內再度圍封

▲ 油麻地碧街、廣東道、登打士街一帶封區。（林宇翔攝）

疫情持續，政府今晚（４日）再發出限制與檢測宣告，自晚上7時起，將油麻地碧街7A-27A號、東安街2-50號、廣東道833-889號及登打士街10-16號列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測，目標是在翌日（5日）上午7時完成行動。受檢人士須在場所等候，直至區內所有人完成檢測，而相關檢測結果已獲大致確定，方可離開場所。

政府於1月26日，已經圍封過碧街9-27號和東安街3號一帶樓宇，當時大約330名居民接受檢測，有1宗確診。今晚該範圍再次被圍封，意味居民要再檢測多一次。

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政府於「受限區域」設立臨時採樣站，並要求受檢人士於指定時間內接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站，接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採様，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。



政府發言人稱，明白今次安排會不便市民。在正式撤銷宣告時，會另行公布。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

政府明白區內居民因近日確診個案增加，感到非常不安和徬徨，憂心忡忡。政府希望這短暫的不便，能徹底截斷區內的傳播鏈，釋除居民的憂慮和恐懼，令居民對社區重拾信心，恢復社會和商業活動的生氣，讓市民生活能回復正常。

至於昨日（3日）柴灣興華一邨美華樓、土瓜灣定安大廈D座及屯門豐景園第一座「封區」，共檢測逾2,500名居民，其中土瓜灣及柴灣指明「受限區域」中沒有找出新增確診個案，但屯門有小部分樣本檢測結果仍在核實。

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記者：鄧凱文、TOPick港聞組