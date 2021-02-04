【愛護毛孩】Gin Lee照顧癱瘓愛貓至最後一刻　Eric Kwok：養寵物是一生責任

▲ Gin Lee、Eric Kwok及《全民造星II》Mike訪領養中心。

Gin Lee（李幸倪）向來是愛貓之人，日前她跟同樣熱愛動物、與她合作無間的音樂人 Eric Kwok，以及同門新人Mike曾比特，一同出發到保護遺棄動物協會（SAA）參觀及探訪一眾等待領養的貓狗，細聽被遺棄動物的故事，席間想起自己對寵物的相處往事及寶貴回憶。

Gin、Eric及Mike看到一眾得意的貓貓狗狗，顯得相當興奮。三人跟隨SAA創會成員之一El參觀，貓狗們歡迎三人而非常活躍，Eric笑言當場就像他的家中一樣嘈吵熱鬧。Gin的「吸引力」十足，吸引狗狗相繼飛撲埋身，逗得她非常開心。

SAA承諾收養動物直至終老，其營運資金來自100%全靠捐款支撐，不時招募成年義工，陪伴一眾被遺棄的貓狗剪指甲、梳理毛髮等，但最重要還是陪伴及照顧牠們。

▲ 三人訪保護遺棄動物協會。

El特別提及狗狗Willy的故事。「當Willy還是一個多月大，被發現在垃圾站裡，有人致電我們，於是我趕至拯救後腳天生有問題的Willy，最終經歷三次大小矯形手術，雙腳都嵌入螺絲，但極具生命力的Willy未有放棄，最終能夠自行走幾步及大小便，希望日後能夠自理及找到主人。」

她又坦言，當日一道短短的電話，卻拯救了Willy的生命，希望大家使用正確途徑幫助寵物。

家中養了3隻狗狗的Eric Kwok不禁想起自己的其中一隻狗Nana。「牠的脊椎有事，以致下半身癱瘓，但我們替牠弄了輪椅及抱牠上車，經常帶牠外出玩耍。我們更笑言他好像Iron Dog，繼續四圍走動，希望令牠繼續開心。」

▲ Gin深受毛孩歡迎。

他又表示，SAA很乾淨整齊，難得機構有心幫助動物，希望大家來這裡與貓狗見面，有緣可以領養，但切記不要因疫情在家時間增加，才想養狗。「當疫情完結後，還有否時間照顧牠們？日後絕不能沒時間就遺棄，所以要想清想楚，主人可以沒有寵物，寵物是不可能沒有主人的。」

對於Eric的分享，Gin提到已離去的愛貓「芝麻糊」，早前生命最後階段不幸癱瘓，她用上很多輔助工具幫助貓貓。「動物很有尊嚴，起初牠不想我幫忙，希望能夠自行解決，但後來知道自己有事卻不放棄，很有生命力。寵物給了主人一生，當牠們最後需要我們陪伴及幫助，好應該令牠們開心及完美地渡過一生，我也慶幸自己能夠陪住牠離去。」

Gin又表示，養寵物是一生一世的責任，必須做好準備、深思熟慮，並希望大家領養寵物。