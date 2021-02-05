【慳錢惹禍】嫌機場運費貴半個鐘吞吃60斤柑　4名男子熱氣嘴角起水泡【附醫生解釋】

▲ 4名男子嫌機場托運費貴，半個鐘吞吃60斤柑，結果嘴角起水泡。

進食過多柑易傷脾胃！上個月在雲南昆明機場，4名男子出差後買了一箱柑，惟因托運費用太貴，決定即場吃掉所有柑，結果出現熱氣症狀，嘴角起水泡。本港註冊中醫師陳俊傑表示，柑的寒濕，易與身體的虛熱結合，產生濕熱症狀，有機會長暗瘡、起水泡。

據內地媒體報道，王先生與3名同事買了60斤柑（約36公斤），總共花費人民幣50元。王先生表示，機場指托運費為每公斤10元，要向他們收取人民幣300元。他們認為收費太貴，遂站在機場，即場吃柑，約20分鐘至半小時內吃掉所有柑，但吃完後第三天出現熱氣症狀，嘴角起水泡。王先生坦言，以後不想再吃柑了。

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中醫：進食過多易胃脹腹瀉

本港註冊中醫師陳俊傑接受TOPick訪問時表示，《本草綱目》中提及：「甘，大寒，無毒。頌曰︰冷」，「多食令人肺冷生痰，脾冷發痼癖，大腸瀉利，發陰汗。」柑有少許滋陰作用，但易傷胃。若進食過多，最常出現咽中有痰、胃脹、腹瀉症狀。

陳醫師續指，柑的寒濕，容易與身體的虛熱結合，因而產生濕熱，常吃零食、焗物，休息不足的香港人，有機會出現暗瘡、白帶多、水泡等症狀。他提醒，脾胃不佳，或多脾胃症狀（例如容易胃脹、噯氣、腹痛）的人士不宜多吃。每周可吃一個或兩個，脾胃會稍不佳，但症狀未必明顯。若每周吃三個或連續進食數周，脾胃不適症狀會較明顯。

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責任編輯：羅嘉欣