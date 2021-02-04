【維園年宵】一文看清最新特別交通安排 警方籲市民盡量乘交通工具前往
農曆新年將至，逛年宵是不少人的「指定動作」，屆時警方將於銅鑼灣及天后實施特別交通安排，包括設行人專用區、封路等，以方便市民前往在維園舉辦的年宵市場。
行人專用區
以下行人專用區將於2月6日及7日每日中午12時至翌日凌晨1時，及2月8日至11日每日下午4時至翌日凌晨1時生效：
- 景隆街以東的駱克道；東角道；及百德新街以西的記利佐治街
封路
下列道路或於2月6日至10日每日上午8時至翌日凌晨1時封閉：
- 通往介乎帆船街與興發街的栢景臺停車場的電氣道支路，前往栢景臺停車場的車輛除外；
- 介乎高士威道與琉璃街的興發街，專利巴士及專線小巴除外；
- 介乎興發街與銀幕街的琉璃街（收費錶停車位及殘疾人士停車位將不受影響）；及
- 如有需要，介乎歌頓道與帆船街的電氣道半條行車線將會封閉，以擴大行人專用區。
下列道路或於2月6日至10日每日下午4時至翌日凌晨1時封閉：
- 糖街；介乎高士威道與記利佐治街的告士打道北行線； 記利佐治街；百德新街；加寧街；
- 介乎記利佐治街與大坑道天橋的告士打道北行線 （如非人流需要，往中環方向的大坑道天橋北行線將維持開放）；
- 京士頓街；介乎高士威道與維園道天橋的告士打道南行線。
下列道路或於2月9日及10日每日下午4時至翌日凌晨1時封閉：
- 波斯富街以東的駱克道；波斯富街以東的謝斐道；及景隆街
下列封路措施將於2月11日分階段實施：
上午8時開始或在有需要時封閉
- 介乎琉璃街與興發街的電氣道，前往栢景臺停車場的車輛除外；
- 介乎高士威道與琉璃街的興發街，專利巴士及專線小巴除外；
- 介乎興發街與銀幕街的琉璃街；及
- 如有需要，介乎歌頓道與帆船街的電氣道半條行車線將會封閉，以擴大行人專用區
下午4時開始或在有需要時封閉
- 糖街；及介乎高士威道與記利佐治街的告士打道北行線。
下午5時開始或在有需要時封閉
- 加寧街；京士頓街；百德新街；介乎百德新街與告士打道的記利佐治街；及渣甸街
晚上7時開始或在有需要時封閉，專利巴士、專線小巴及電車除外
- 介乎波斯富街與東角道的軒尼詩道東行線；怡和街
- 介乎伊榮街與怡和街的邊寧頓街最左線
- 介乎英皇道與摩頓臺的高士威道東行線
- 介乎渣甸街與波斯富街的軒尼詩道西行線；伊榮街
晚上8時開始或在有需要時封閉
- 波斯富街以東的駱克道；波斯富街以東的謝斐道；景隆街；信德街
晚上9時開始或在有需要時封閉
- 介乎高士威道與銅鑼灣天橋下行斜路的告士打道南行線；
- 大坑道天橋； 銅鑼灣天橋北行線；如有需要，介乎銅鑼灣道（東面路段）與銅鑼灣道（西面路段）的高士威道最左線；
- 如有需要，介乎高士威道與琉璃街的興發街，專利巴士和專線小巴除外
交通改道
介乎電氣道與興發街的琉璃街於2月11日上午8時起或在有需要時改為單程西行及不准公共小巴行駛。
下列改道措施將2月11日晚上9時或在有需要時開始實施：
- 前往大坑道天橋南行的車輛須改經維園道東行、永興街及英皇道；及
- 前往大坑道天橋北行的車輛須改經銅鑼灣道、摩頓臺及禮頓道前往中西區方向
停車位暫停使用
所有位於封路範圍內的停車場及車輛出入口將暫停使用，直至另行通知。
位於興發街停車場的收費錶停車位編號1604至1629及所有電單車停車位將於2月6日至8日每日上午8時至翌日凌晨1時暫停使用。
興發街停車場內所有停車位將於2月9日至11日每日上午8時至翌日凌晨1時暫停使用。
所有位於以下道路的路旁停車位將由2月11日上午8時至翌日凌晨1時暫停使用：
- 上述的封閉路段；銅鑼灣道；清風街；琉璃街
所有位於以下道路的路旁停車位將由2月11日下午2時至翌日凌晨1時暫停使用：
- 介乎堅拿道東與景隆街的駱克道；
- 介乎堅拿道東與景隆街的謝斐道；
禁止學習駕駛者使用
學習駕駛者不可在2月11日上午8時至翌日凌晨一時使用以下道路：
- 禮頓道；天樂里；加路連山道；
- 東院道；勵德邨道以北的大坑道；銅鑼灣道；
- 歌頓道以南的電氣道；皇后大道東以北的摩理臣山道；軒尼詩道；
- 怡和街；高士威道；英皇道；告士打道支路；
- 興發街；雲景道以西的天后廟道西行線；灣仔道東行線。
警方呼籲市民盡量乘搭交通工具前往年宵市場。在特別交通措施實施範圍內非法停泊的車輛，將可能在沒有事前警告的情況下被拖走或被多次票控。警方會視乎該區當時的交通及人潮情況實施交通安排，呼籲駕車人士應小心駕駛及保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示，並提醒市民必須遵守羣組聚集及佩戴口罩的相關法例，以防止新冠病毒傳播。
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責任編輯：郭詩詩