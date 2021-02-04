【維園年宵】一文看清最新特別交通安排　警方籲市民盡量乘交通工具前往

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農曆新年將至，逛年宵是不少人的「指定動作」，屆時警方將於銅鑼灣及天后實施特別交通安排，包括設行人專用區、封路等，以方便市民前往在維園舉辦的年宵市場。

行人專用區



以下行人專用區將於2月6日及7日每日中午12時至翌日凌晨1時，及2月8日至11日每日下午4時至翌日凌晨1時生效：

景隆街以東的駱克道；東角道；及百德新街以西的記利佐治街

封路



下列道路或於2月6日至10日每日上午8時至翌日凌晨1時封閉：

通往介乎帆船街與興發街的栢景臺停車場的電氣道支路，前往栢景臺停車場的車輛除外；

介乎高士威道與琉璃街的興發街，專利巴士及專線小巴除外；

介乎興發街與銀幕街的琉璃街（收費錶停車位及殘疾人士停車位將不受影響）；及

如有需要，介乎歌頓道與帆船街的電氣道半條行車線將會封閉，以擴大行人專用區。

下列道路或於2月6日至10日每日下午4時至翌日凌晨1時封閉：

糖街；介乎高士威道與記利佐治街的告士打道北行線； 記利佐治街；百德新街；加寧街；

介乎記利佐治街與大坑道天橋的告士打道北行線 （如非人流需要，往中環方向的大坑道天橋北行線將維持開放）；

京士頓街；介乎高士威道與維園道天橋的告士打道南行線。

下列道路或於2月9日及10日每日下午4時至翌日凌晨1時封閉：

波斯富街以東的駱克道；波斯富街以東的謝斐道；及景隆街

下列封路措施將於2月11日分階段實施：



上午8時開始或在有需要時封閉

介乎琉璃街與興發街的電氣道，前往栢景臺停車場的車輛除外；

介乎高士威道與琉璃街的興發街，專利巴士及專線小巴除外；

介乎興發街與銀幕街的琉璃街；及

如有需要，介乎歌頓道與帆船街的電氣道半條行車線將會封閉，以擴大行人專用區

下午4時開始或在有需要時封閉

糖街；及介乎高士威道與記利佐治街的告士打道北行線。

下午5時開始或在有需要時封閉

加寧街；京士頓街；百德新街；介乎百德新街與告士打道的記利佐治街；及渣甸街

晚上7時開始或在有需要時封閉，專利巴士、專線小巴及電車除外

介乎波斯富街與東角道的軒尼詩道東行線；怡和街

介乎伊榮街與怡和街的邊寧頓街最左線

介乎英皇道與摩頓臺的高士威道東行線

介乎渣甸街與波斯富街的軒尼詩道西行線；伊榮街

晚上8時開始或在有需要時封閉

波斯富街以東的駱克道；波斯富街以東的謝斐道；景隆街；信德街

晚上9時開始或在有需要時封閉

介乎高士威道與銅鑼灣天橋下行斜路的告士打道南行線；

大坑道天橋； 銅鑼灣天橋北行線；如有需要，介乎銅鑼灣道（東面路段）與銅鑼灣道（西面路段）的高士威道最左線；

如有需要，介乎高士威道與琉璃街的興發街，專利巴士和專線小巴除外

交通改道



介乎電氣道與興發街的琉璃街於2月11日上午8時起或在有需要時改為單程西行及不准公共小巴行駛。

下列改道措施將2月11日晚上9時或在有需要時開始實施：

前往大坑道天橋南行的車輛須改經維園道東行、永興街及英皇道；及

前往大坑道天橋北行的車輛須改經銅鑼灣道、摩頓臺及禮頓道前往中西區方向

停車位暫停使用



所有位於封路範圍內的停車場及車輛出入口將暫停使用，直至另行通知。



位於興發街停車場的收費錶停車位編號1604至1629及所有電單車停車位將於2月6日至8日每日上午8時至翌日凌晨1時暫停使用。



興發街停車場內所有停車位將於2月9日至11日每日上午8時至翌日凌晨1時暫停使用。



所有位於以下道路的路旁停車位將由2月11日上午8時至翌日凌晨1時暫停使用：

上述的封閉路段；銅鑼灣道；清風街；琉璃街

所有位於以下道路的路旁停車位將由2月11日下午2時至翌日凌晨1時暫停使用：

介乎堅拿道東與景隆街的駱克道；

介乎堅拿道東與景隆街的謝斐道；

禁止學習駕駛者使用



學習駕駛者不可在2月11日上午8時至翌日凌晨一時使用以下道路：

禮頓道；天樂里；加路連山道；

東院道；勵德邨道以北的大坑道；銅鑼灣道；

歌頓道以南的電氣道；皇后大道東以北的摩理臣山道；軒尼詩道；

怡和街；高士威道；英皇道；告士打道支路；

興發街；雲景道以西的天后廟道西行線；灣仔道東行線。

警方呼籲市民盡量乘搭交通工具前往年宵市場。在特別交通措施實施範圍內非法停泊的車輛，將可能在沒有事前警告的情況下被拖走或被多次票控。警方會視乎該區當時的交通及人潮情況實施交通安排，呼籲駕車人士應小心駕駛及保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示，並提醒市民必須遵守羣組聚集及佩戴口罩的相關法例，以防止新冠病毒傳播。

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責任編輯：郭詩詩