特首答問會　陸頌雄被拍到偷看娛樂新聞

▲ 行政長官答問大會。（陳靜儀攝）

歷時1.5小時的行政長官答問大會，大家固然關注特首林鄭月娥的一言一行，不過立法會議員的一舉一動也時刻有人關注。過往不少議員被傳媒拍到在會議期間做「其他嘢」或閉目養神。今日的問答大會，被拍到沒有專心開會的則有工聯會陸頌雄。

他在會議期間一度透過Facebook看新聞，除了關注體育新聞，亦十分留意娛樂新聞，目光一度停留在本報TOPick新聞製作的有關演員宣萱身穿低胸露肩魚網黑絲拍劇的新聞 。

除了陸頌雄，去年11月在特首宣讀施政報告期間，收到短信獲通知訂購的大閘蟹「已到貨」的經民聯張華峰，今日又收到有關食物的信息，對方在通訊群組中通知，已買好菜，正回家準備今晚的食物。看來張華峰今晚又有口福了。

事實上，過往不少議員被拍到在會議期間玩手機或網購，譬如去年5月，民建聯葛珮帆就被拍到在開內務委員會期間，透過手機買2箱貴價蜜雪芒果；自由黨主席張宇人去年10月的房屋事務委員會選主席期間玩「接龍遊戲」。

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