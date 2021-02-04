【燈火闌珊】張艾嘉不計酬勞支持新導　跟《幻愛》蔡思韵新戲演母女

▲ 蔡思韵於新片跟張艾嘉合作。

張艾嘉、任達華、蔡思韵及周漢寧主演的《燈火闌珊》，近日入圍第19屆香港亞洲電影投資會（HAF）WIP劇情片大獎，主演的張艾嘉對於能參與其中深感幸運。

《燈火闌珊》由《狂舞派3》《哪一天我們會飛》陳心遙監製；ViuTV《婚內情》編導曾憲寧執導。

故事講述美香（張艾嘉飾）自丈夫鑣叔（任達華飾）去世後鬱鬱寡歡，終日在家整理亡夫遺物，女兒彩虹（蔡思韵飾）屢勸無效。

美香在遺物中找到一條鎖匙，因而發現亡夫的秘密霓虹燈工場，並從他的青年徒弟Leo（周漢寧飾）得悉亡夫的遺願：希望重造一個已拆除的神秘霓虹燈牌。美香在Leo協助下穿梭香港街道尋找線索，並學習燒製霓虹燈，盼能親手完成亡夫遺願。

▲ 張艾嘉戲中完宬亡夫遺願。

張艾嘉跟任達華繼電影《夜驚魂》後，相隔39年再結片緣；憑電視劇《教束》嶄露頭角的周漢寧首次擔任主演，加上《幻愛》蔡思韵，卡士組合新鮮。

導演曾憲寧曾自編自導短片《無性界之婚》入圍康城影展短片角單元，並獲西雅圖 Translation 短片節「最佳劇情短片」奬。《燈火闌珊》得到張艾嘉不計酬勞參演，張艾嘉表示：「我很幸運，到現在還有好的角色可以演。」

▲ 《燈火闌珊》講述香港80年代美好。

曾憲寧說：「香港近年不斷失去，處境與寡婦相類。百業興旺的1980年代，滿街密布的燦爛霓虹，點亮這顆迷倒世界的『東方之珠』。消失中的霓虹燈代表昔日繁華鼎盛，暗喻著一座城巿的命運。寡婦拚命追尋亡夫過去，好比香港人力挽狂瀾要抓住昔日時光。雖是空執著；然而，人生也許要有執著才有重量。」