【大型墳場】劍橋大學宿舍地下發現大型墳場　314具中世紀遺骸保存良好

▲ 劍橋大學宿舍地下發現大型墳場。

英國劍橋大學日前拆除舊學生宿舍時發現地下竟有大型墳場，且挖出314具保存良好的中世紀遺骸及出土遺物。考古學界認為，這個墳場有助理解羅馬時代人民的生活樣貌。

據《衛報》報道，劍橋大學國王學院日前因為日久失修，決定拆除1930年代建成的學生宿舍重建，結果發現校舍下方有大型墳場，經初步勘驗後，發現墳場可能具有歷史價值，於是劍橋大學緊急聘用考古團隊進行挖掘。

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考古團隊這在大型墳場挖出60多座墳墓、314具人類遺骨、200多件陪葬物件，包括劍、短刀、陶器、玻璃瓶、串珠項鍊、青銅胸針等。初步鑑定這些手工藝品，推斷這座大型墳場主要是在西元5、6世紀期間使用，甚至持續使用至7世紀。

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劍橋大學考古學教授Dr. Sam Lucy表示是次發現令人興奮。另考古學家Dr Caroline Goodson也表示，由於現場是鹼性土壤，所以骨頭沒有腐爛，出土的人類遺骸保存良好。有助學者運用現代科技，分析死者的飲食、DNA資訊，甚至遷徙路線與親屬關係等。

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責任編輯：羅嘉欣