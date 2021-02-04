【國安課程】教育局向學校發指引　要求防範制止校內進行危害國家活動

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教育局向學校發通告，因應《香港國安法》實施，向學校提供行政和教育指引，指學校應加強防範及制止，校園內進行任何違法教學和活動，預防並處理政治或其他違法活動入侵校園；幫助學生正確認識《香港國安法》及國家安全的重要理念，讓他們了解法治精神，從而加強學生的國家安全觀念和守法意識，培養他們成為守法良好公民。

文件指出，所有學校包括中小學及幼稚園，在防範及教育工作中，也擔當重要角色，應在策劃與管理、教職員管理及其他相關範疇，盡早檢視及適當制定措施，促進學生有效學習。包括學校應確保所有教職員秉持專業操守，遵守法律及社會接受的行為準則，以符合社會對他們的道德及專業期望。

另外學校應預防並處理政治或其他違法活動入侵校園，以免干擾學校正常運作，影響學生學習；若出現違規行為，要盡快跟進。學校各級人員，包括學校管理層、所有教學及非教學人員，需充分了解香港居民維護國家安全的責任、《香港國安法》內容、適用範圍及所訂的相關罪行，並應遵守有關法律。

學校如需邀請校外人士或團體參與舉辦學校活動，應審慎選擇，確保獲邀人士能符合校方要求，他們向學生傳遞的訊息，必須符合學校教育的學習宗旨及課程目標；以及有關活動不會涉及危害國家安全的行為和活動。

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責任編輯：吳卓峰