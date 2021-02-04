政府擬立法引入非本地培訓醫生　團結香港基金表示歡迎

▲ （資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（4日）表示，政府決定在本立法年度向立法會提交《醫生註冊修訂條例草案》，立法引入合資格非本地培訓醫生來港執業。 團結香港基金醫療及社會發展研究主管田詩蓓博士表示，歡迎政府計劃修訂《醫生註冊條例》，從而引入更多在非本地醫學院畢業的香港永久居民，回港服務公營醫療系統。

田詩蓓表示，醫生人手短缺的問題較政府估算嚴重得多，認為現時建議未必足夠，需要加大力度去吸引更多有質素的非本地培訓醫生來港。她指，截至2019年，新加坡每1,000人，就有2.5名醫生，但香港每1,000人僅有2名醫生，認為要增加3,794名醫生，才可追上新加坡的水平；另若要追上其他發達地區的水平，更需增加11,275名醫生。

她又指，本港慢性病患者亦由2000年的12.8%倍增至2019年的31.1%，惟每1,000名慢性病患者，相對醫生的數目卻由2000年的11.7名降至2019年的6.8名。

此外，她指出，本港正面對人口老化，醫療負擔加劇的挑戰，65歲或以上人口預計會由2020年的18.3%增至2036年的29.1%，即長者人口增長約100萬人。她認為人口老化加上日益普遍的慢性疾病將令醫護服務需求上升，亦會令醫療體系百上加斤，有關情況在公營醫療機構尤甚；現時全港只有約一半醫生在公營醫院工作，卻提供全港超過80%的醫院護理服務。

她指出政府在2019至20年間，共聘請了552名全職及兼職的醫生在公立醫院工作，惟同時有402名醫生流失，認為有關情況不能忽視，在面對如此高的流失率，除了要採取措施挽留現職醫生，更要設法增加醫生人手，分擔現職醫生的壓力，故歡迎政府計劃修訂《醫生註冊條例》，以引入更多在非本地醫學院畢業的香港永久性居民，回港服務公營醫療系統。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩