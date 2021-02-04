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【安心出行】政府大樓員工首日使用「安心出行」記錄行蹤　第二階段將於2月16日開始

社會 18:57 2021/02/04

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政府今日推出先導計劃，提醒政府員工和市民使用「安心出行」流動應用程式。（林宇翔攝）

政府今日（4日）推出先導計劃，在政府大樓或辦公室入口前提醒政府員工和市民使用「安心出行」流動應用程式，首階段涵蓋政府總部和大埔政府合署，首日運作大致暢順。當局感謝各位市民和員工積極配合有關安排。

當局指，使用「安心出行」流動應用程式可達到3個目的：

  • 讓市民自行記錄進出不同場所的時間；
  • 若用戶不幸確診2019冠狀病毒病，應用程式內所儲存的出行記錄可協助衞生署衞生防護中心進行流行病學調查，追尋其他密切接觸者
  • 若用戶曾與確診者在相若時間到訪同一場所，用戶會透過應用程式收到通知，用戶因而可提高警覺性和增強自我保護意識。
    • 點擊圖片放大
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在推行先導計劃期間，相關政府大樓的大堂設有臨時服務站，即場協助有需要人士安裝應用程式。當局期望透過先導計劃進一步鼓勵政府員工和市民在抗疫期間，養成記錄自己行蹤的習慣。先導計劃的第二階段將由2月16日開始，涵蓋海港政府大樓、旺角政府合署和屯門政府合署。

當局表示，會逐步在更多政府大樓和辦公室使用「安心出行」流動應用程式，並已要求相關政府部門着手籌備工作，政府會適時公布詳情。呼籲市民同心抗疫，積極配合在場人員的指示，並盡快下載和踴躍使用「安心出行」流動應用程式，讓程式發揮最大作用。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

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責任編輯：陳麗娜

 

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