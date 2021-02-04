【新冠疫苗】疫苗臨床事件評估專家委員會首次會議　商討臨床事件風險溝通計劃

▲ （經濟日報資料圖片）

本港最快今個月下旬有首批新冠疫苗抵港，為監察疫苗接種後可能出現的不良反應，港府上月成立新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，專家委員會今日舉行首次會議，確立專家委員會運作模式，亦商討風險溝通計劃。

有關會議由專家委員會共同召集人孔繁毅教授和李卓廣醫生主持，會上討論並確立專家委員會的運作模式，亦商討風險溝通計劃，主要包括疫苗接種計劃進行時的臨床事件監察、通報及跟進等，包括疫苗接種後出現的異常事件及關注事件，並會於疫苗接種計劃開展前定案。

衞生署署長委任專家委員會，對香港使用的新冠疫苗與疫苗接種臨床事件之間的潛在因果關係進行獨立評估，檢視並就嚴重臨床事件提供專業意見，和就接種新冠疫苗相關安全事項提供意見。

衞生署亦設有藥物不良反應呈報系統，收集藥劑業界及醫護人員呈報的本地不良反應報告，包括疫苗接種後出現的異常事件報告，並進行因果關係評估；署方亦已委托港大就接種疫苗後出現的異常事件及關注事件積極監察。

衞生署署長陳漢儀表示，政府將致力密切監察新冠疫苗接種後可能出現的嚴重臨床事件和回應公眾關注，以及持續監察認可新冠疫苗的安全性，保障公眾健康。

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責任編輯：陳正怡