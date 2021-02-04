【污糟老婆】妻6天經期拒換內褲沾血照穿　丈夫批噁心︰平時2日先換底褲一次

▲ 有人妻6天經期都不換內褲，甚至沾血亦照穿。

夫妻生活在一起，遇上問題一定要坦白，才避免影響夫妻關係。台灣一名人夫在社交媒體投稿，指其妻6天經期都不換內褲，甚至沾血亦照穿，人夫批評妻子太噁心，更透露她平時2日才換一次內褲，極度不顧衛生。

妻子一句話反駁

該名人夫近日於facebook群組「靠北婚姻2.0」投稿，首句即表示對妻子的無奈，「我想要抱怨我老婆！不知道有沒有人的妻子這麼令人崩潰？」他同情又心疼女人有月經的煩惱，但他的妻子每月來經大約6天，可是期間都沒換過內褲，令他大感「可不可以不要這麼噁心？」妻子卻辯稱︰

反正我都有用衛生棉，內褲多穿幾天也沒有關係。

內褲沾血照穿6天

可是他看到妻子的內褲上沾血，叫她換內褲，她則堅持沒關係，還叫丈夫不要吵她，更稱「我用衛生棉擋住就好，眼不見為淨」。人夫透露妻子「平常內褲都2天換一件」，來月經時變成6天換一次。他實在無法接受︰

我向來都很體諒女人的，但這……我真的不行……

網民︰隔住mon都聞到味

網民紛紛表示難以接受如此不衛生的行為，留言「兩天換一件就很可怕了」、「6天沒換內褲？所以是6天也沒洗澡的概念？」、「兩天換一次已經夠噁心了，正反面都穿好穿滿的概念嗎？」、「隔著螢幕都感覺好像有味道飄出來」。點擊睇更多網民留言︰

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此外，有網民打趣說，「至少她有換衛生棉」、「或許你要檢討一下，為甚麼不幫她多買幾條內褲」、「問她要換內褲還是換老公」。另有網民建議人妻經期來的時候，買免洗內褲，可以每天換一件又不用洗。

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責任編輯：王明芳