【新冠肺炎】確診孕婦病重緊急剖腹誕早產嬰　母女走出死門關1個月後終團圓

▲ 英國一名孕婦確診，病重危急需緊急剖腹生早產BB。

新冠肺炎全球持續肆虐，英國更出現變種病毒株。英國一名孕婦確診，病重危急在懷胎7、8個月時需要緊急剖腹。由於母女狀況不樂觀，醫護一度跟其家人指要有心理準備，母女性命隨時不保。最終媽媽誕下早產B女，休養一個月後，母女終於相見。

▲ Elsa與伴侶Tommy差點失去BB女。（網上圖片）

34歲孕婦確診新冠肺炎

據英國《Sky News》報道，英國孕婦Elsa Larkins在去年聖誕後確診新冠肺炎，當時她懷孕約7個月，病重得以為自己要死，她被送到倫敦的Kingston Hospital醫院。34歲的Elsa陀B時沒有大的健康問題，妊娠沒不適，可是胎位頂著媽媽肺部，令她呼吸困難，病情嚴重得多。

院方決定1月5日緊急為她剖腹，當時距離預產期還有大約2個月，B女屬早產。

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最壞打算母女性命不保

Elsa的伴侶Tommy當時很憂心，醫護叫他要有心理準備作最壞打算要跟兩母女永別⋯⋯而Elsa本身已有兩女兒，女兒同樣很擔心。

於1月5日，早產B女順利出世，她僅重1.5kg，約3磅5安士，取名為Florence。B女需要機械、呼吸機維持生命，健康狀況不理想。

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產後1個月才與B女見面

產後的Elsa進入昏迷狀態，治療新冠肺炎，她昏迷2星期之後，由深切治療病房轉到產後病房，但身體狀況差，不宜跟初生兼早產女兒見面。最終產後約1個月，媽媽終於可以抱抱女兒，母女團聚。她受訪時百般滋味在心頭，非常感激醫護人員，指自己跟女兒能在世，全靠醫護的幫助。

現時Florence仍然在醫院觀察，爸媽及兩位姐姐都非常期待BB可以盡快回家。

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責任編輯︰王明芳