【引入海外醫生】 港府初步構思認可醫學院數目在100間內　來港專科醫生須在公營機構做5年

▲ 港府建議修例引入非本地培訓醫生，將設認可醫學院，料在100間以內。(經濟日報資料圖片)

港府擬今年提交《醫生註冊(修訂)條例》方案，建議引入非本地培訓港人醫生，須於認可非本地醫學院畢業及取得當地註冊，來港後亦須於公營機構工作5年；政府將設委員會訂定認可非本地醫學院名單，初步構思認可醫學院不足100間，每3年檢討一次。

特首林鄭月娥今日(4日)早上在立法會答問大會提到，將於今個立法年度，提交《醫生註冊(修訂)條例》方案，強調目前醫管局有大量醫生空缺，引入海外醫生對公營系統醫生更有利，引入醫生可減低他們的工作量。

根據食衞局今日向立法會提交的文件，提到因應本港醫生短缺情況嚴重，即使已增加本地醫生培訓，惟培訓需時，擴張醫學院培訓容量亦有實際局限，不能單靠增加本地學額解決醫生人手問題；又指非本地培訓醫生大幅減少，亦是醫生人手短做的其中主因，2001至2010年間非本地醫生數目，佔同期在港新註冊醫生人數10.5%，較91年至00年達4成半大減。

文件提到，港府決定於於今個立法年度，提交《醫生註冊(修訂)條例》方案，建議引入非本地培訓醫生須為本港永久性居民，並已於認可非本地醫學院畢業及取得當地醫生註冊或專科資格，並須先獲本港公營機構取錄，取得專科醫生資格後須於該公營機構工作5年。

政府將聯同衞生署、醫管局、醫委會、醫學專科學院、本地兩間醫學院院長設立委員會，訂定認可非本地醫學院名單，並向當局提出建議，初步構思認可醫學院不足100間，有關名單將對外公布，並每3年檢討一次。

當局認為，修例可為合資格的非本地培訓港人醫生加入一條新路徑，來港在公營醫療系統內執業，以擴大本港醫生庫，強調有關非本地培訓醫生仍需受醫委會紀律監管。食衞局局長今日會到立法會介紹立法框架，亦已邀請行會成員林正財及李國章向社會解說工作，爭取公私營醫生支持。

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記者：陳正怡