【國安課程】教育局更新課程指引　倡初中增加3小時課時教授國家安全

▲ 教育局因應《香港國安法》實施，向學校提供行政和教育指引。（資料圖片）

教育局向學校發通告，因應《香港國安法》實施，向學校提供行政和教育指引。其中局方已更新課程指引及教學資源，在初中級別現有15小時的「憲法與《基本法》」獨立單元，再加入3小時「增潤部分：國家安全」。局方又設範例，在小學常識科、中學地理科和生物科，解釋國家安全教育在不同科目層面的學與教重點。

教育局正更新課程文件／指引，在中小學階段幫助學校推動國安教育。教育局沿用推行《憲法》和《基本法》教育模式，新編訂了《香港國家安全教育課程框架》，闡述現存於中小學課程内，有關國家安全的課題、教學重點和學習元素。

為讓學校知悉如何透過各科的課程內容自然連繫並有機結合國家安全教育的元素，今日（4日）發出的通告亦以小學常識科、中學地理科和生物科為例，解釋有關國家安全教育在不同科目層面的學與教重點。

教育局發言人稱，學校需遵從指引要求，並按校本需要，適當增潤建議措施或採取其他合適的策略，締造平和有序的校園環境和氣氛，加強學生對國情和國家安全的認識、提升國民身份認同。

在國安教育方面，發言人指出這是國民教育一部分，兩者不可分割。國家安全教育的基礎是培養學生的國家觀念、民族感情、國民身份認同，以及共同維護國家安全的意識和責任感，因此國家安全教育並非只限於認識相關條文內容，更應涵蓋《香港國安法》的立法背景和意義，亦包括讓學生認識國家安全的不同領域，例如生態安全、經濟安全、文化安全、網絡安全等國家安全體系中不可或缺的部分。

為支援學校順利地推展國家安全教育，教育局持續更新／增潤相關學與教資源，包括於初中現有15小時的「憲法與《基本法》」獨立單元，加入3小時的「增潤部分：國家安全」。小學方面，亦新製作了「國家安全•你我要知」有聲繪本。

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責任編輯：吳卓峰