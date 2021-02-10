【靚太廚具】BRUNO新推電陶爐炆煮鍋　功能升級煎炸炆燉蒸煮火鍋價$1098

▲ BRUNO 推出一機多用的電陶爐炆煮鍋。(圖片由BRUNO提供)

日本人氣家居生活品牌 BRUNO，全新推出一機多用途的電陶爐炆煮鍋 Multi Grill Pot，功能大升級，烹煮各款菜式或湯品一樣方便，配合搪瓷鍋的外型，從廚房到餐桌，均能營造充滿日系時尚氣息 。

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採用全新電陶爐發熱設計，玻璃陶瓷發熱表面，清潔方便， 鍋身採用陶瓷易潔內膽，IH 兼容，適合在電磁爐上使用。無論日常烹調各式美食，或預先在廚房裡把食材處理妥當，將鍋身放回餐桌上的電源底座上，全家都可以一同感受烹調的樂趣，還可以一起享受熱騰騰的美味菜式。

一機多功能，可熱炒、煎炸、炆燉、蒸煮、火鍋， 鍋蓋具備水滴形顆粒設計，在鍋蓋凝結了的食物原汁，透過蒸氣循環，回到食物當中，充分吸收食物原味和材料的味道。

溫度可調校 70°C （保溫）至 240°C（火鍋），鍋身更是 IH 兼容，適合在電磁 爐上使用22cm 直徑鍋身，陶瓷易潔內膽，最多容量達 2L，無論日常煮食，或在廚房準備好食物後，將鍋身放在電源底座，就可以長時間享用熱辣辣美食。適合 3-4 人使用， 是家庭聚餐的必備工具。

售賣詳情：

型號：BRUNO電陶爐炆煮鍋 (BOE065)

售價：$1098

銷售點：SOGO Hong Kong （香港崇光百貨） 10樓 、city'super（銅鑼灣 ／沙田） 、一田百貨 （YATA）沙田／大埔、Fortress 豐澤、Broadway百老滙、J Select、Citistore

BRUNO Pop Up Store：尖沙嘴 K11 MUSEA B2層B244C舖 （尖沙嘴 MTR J2 出口）、屯門市廣場1期1樓 Kiosk3、北角北角匯2期G30號、青衣城1期204號、尖沙咀海運大廈地下G36舖、荷里活廣場2樓 286號舖、將軍澳The LOHAS康城3樓320號舖A02-04檔、 荃灣海之戀OP Mall 2樓2033A-B， 2034A舖

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責任編輯：張懿慧