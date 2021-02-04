【非洲豬瘟】病毒殺入元朗豬場　6隻豬染病須銷毀豬場約240隻豬

非洲豬瘟病毒殺入香港，漁農自然護理署今日（4日）公布，元朗黃泥墩一個本地豬場的6隻豬，檢測出非洲豬瘟病毒。涉事豬場內所有共約240隻豬隻，均會被銷毁。漁護署亦會繼續調查，了解非洲豬瘟病毒源頭；又稱非洲豬瘟不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用。



漁護署發言人說，樣本來自元朗黃泥墩一持牌豬場。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。漁護署人員亦已巡查該豬場，並從場內不同豬舍抽取豬隻樣本檢測。檢測結果為陽性的6隻染病豬隻全部均位於同一豬舍，該豬舍內所有共約240隻豬隻均會被銷毁。



發言人又說，豬場內其他豬舍的豬隻樣本，檢測結果均為陰性，漁護署人員巡查時亦沒有發現豬隻健康異常情況，由於場內已實施嚴格的生物保安措施以減低染病風險，加上各個豬舍為分隔的構築物而不相通，在諮詢相關國際專家意見後，初步認為在現階段可作進一步觀察及檢測，無需銷毁其他豬舍的豬隻。該豬場正進行徹底清潔及消毒。漁護署亦會繼續調查及了解非洲豬瘟病毒的源頭，並會就事件通知世界動物衞生組織。

漁護署人員已即時巡查有關豬場，3公里內的其他3個豬場，並無發現豬隻健康有異常。為審慎起見，漁護署亦已暫時禁止這些豬場運出豬隻，並進行豬隻採樣及檢測，以確保豬場沒有受到感染。



發言人強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心。

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責任編輯：吳卓峰