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政府擬修例打擊「起底」　私隱專員表示歡迎

政治 20:28 2021/02/04

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鍾麗玲對政府建議修訂《私隱條例》表示歡迎。（資料圖片）

特首林鄭月娥今日表示，將從執法及修例2方面打擊「起底」問題，個人資料私隱專員鍾麗玲對政府建議修訂《私隱條例》表示歡迎。

鍾麗玲表示，私隱公署正積極與政府共同研究落實修訂《私隱條例》的具體方案，務求在修例工作方面向政府提供必要的建議。私隱公署會參考其他司法管轄區的相關法例，以便就「起底」罪行的定義、刑罰、舉證門檻、私隱專員的法定刑事調查及檢控權力等事宜作出切實可行的修例建議。

私隱公署上星期公布的問卷調查顯示，至少三分之二受訪者支持授權私隱公署，要求社交媒體平台和網站刪除有關「起底」的內容、進行刑事調查，以及提出檢控。

自2019年6月起至今年年1月底，私隱公署共處理5560宗「起底」個案，同期曾260多次去信18個涉事網上平台的營運商，要求移除共5235條有關「起底」的連結，當中73%已被移除，並已將1400多宗個案轉介予警方作進一步刑事調查及考慮檢控，59 宗涉違反禁制令的「起底」個案轉介律政司跟進。

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責任編輯：林曉君

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