城大：雌貓4個月大前絕育　減棄養

疫下更多寵動被棄養，城大最新研究指出，若貓隻能在4個月大前絕育，可減少幼貓遺棄數量。

城大臨床動物醫學系系主任Julia Beatty教授領導一項研究，發現澳洲逾8成貓隻已絕育，惟僅部分於青春期前接受手術，應提前至4個月大之前，避免「懷孕空窗期」。

城大研究 復原快減患癌風險

由於雌貓每年可生育最多3次，每次最多6隻幼貓，全球遭棄養家貓愈來愈多，帶來經濟、動物福利及生物多樣性等問題。城大與悉尼大學研究逾5.2萬隻不同類型的澳洲貓隻後發現，僅21.5%雌貓於4個月大或更早時絕育，59.8%到6個月大時才絕育，遲過雄貓，影響成效。

Beatty解釋，及早絕育其實也可令手術時間縮短，切口較小、復原較快，並減低患癌風險。

城大與香港愛護動物協會一直合推不同生育控制計劃，最新分析顯示，本港93%的貓隻已絕育。雖然港貓較少外出，成孕機會較低，但愛協指，愛護動物人士若為社區貓隻提供食物，也須確保牠們及早接受絕育。

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責任編輯：姚沛鏞