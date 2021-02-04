【年宵花市】15個年花銷售點周六起開放　開放時間朝9晚12

▲ 15個年花銷售點將於周六起開放。 （資料圖片）

政府年宵市場今年將改為15個年花銷售點，由2月6日（年廿五）至2月11日（年三十）期間開放。政府將嚴格執行防疫抗疫措施，各銷售點會應用科技監察進出人流並控制場內人數，避免聚眾風險，方便市民有序入場。

即睇年花銷售點開放安排：

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在防疫抗疫的前提下，政府必須把年花銷售活動的風險，維持在可控範圍內。食環署發言人表示，年花銷售點一般營運時間由上午9時至晚上12時，實際開放時間則須視乎疫情及個別場地情況等因素而定。

各銷售點亦會應用科技監察及管制場地人流，包括以紅外線傳感器計算場內人數，並會在有需要時啟動取票系統，要求輪候市民根據票號入場。銷售點的人流及輪候情況，會以紅、黃、綠燈形式，在各銷售點現場、食環署網頁及「香港出行易」app顯示。綠燈代表人流較少，無須取票進場；黃色代表人流增多，市民須取票輪候進場；紅色代表場內及輪候人數眾多，輪候時間會比較長。



當個別年花銷售點的人流增多，如顯示燈號為黃色或紅色時，市民須憑票才可進場。食環署會啟動取票系統，市民可於該銷售點現場取票，或下載免費流動應用程式遙距取票。

所取票號只在當天有效，由召集進場起計的60分鐘內可憑票進場，每票不多於兩人。一般情況下，取票服務會於各銷售點營運時間結束前45分鐘停止，食環署亦有可能視乎實際情況暫停取票服務。若場地容量不足以消化當天的取票人數，未能進場的票號亦會失效。



為減低年花銷售活動的風險，各銷售點將嚴格執行一系列防疫抗疫措施。攤檔經營者和員工必須於銷售點開放前48小時內進行病毒檢測，並於進入銷售點前出示或提交陰性檢測記錄，方可開始營業。食環署會為攤檔經營者和員工提供一次性免費病毒檢測服務，並已安排檢測承辦商向他們派發樣本瓶以收集深喉唾液樣本。

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責任編輯：吳卓峰