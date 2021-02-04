【確診大廈】元朗區今日增5個案成榜首　嘉湖山莊、將軍澳多座居屋上榜

▲ 今日確診名單之中，兩名患者居於嘉湖山莊。（資料圖片）

本地疫情持續，今日（4日）新增22宗確診個案，包括14男8女，當中3宗屬輸入個案，19宗屬本地個案。本地個案之中，10宗源頭未明，其餘9宗與早前個案有關，累計共10,553宗病例。

衞生防護中心今日交代患者住址，天水圍嘉湖山莊錄兩宗確診，將軍澳怡心園也錄兩宗確診。

中西區

上環嘉寶大廈

油尖旺區

油麻地文英樓

尖沙咀金巴利街14-16號

油麻地廟街42-44號

深水埗區

南山村救世軍南山長者之家

九龍城區

紅磡富業大廈

紅磡崇愛樓

大埔區

大埔觀南樓

沙田區

馬鞍山恆安邨恆江樓

西貢區

將軍澳怡心園4座（2宗個案）

將軍澳和明苑和逸閣

元朗區

天水圍嘉湖山莊景湖居12座

天水圍嘉湖山莊景湖居1座

新田新圍村（2宗個案）

元朗宏豐大廈

屯門區

悅湖山莊3座

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責任編輯：吳卓峰