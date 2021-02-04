【確診大廈】元朗區今日增5個案成榜首 嘉湖山莊、將軍澳多座居屋上榜
社會 23:11 2021/02/04
本地疫情持續，今日（4日）新增22宗確診個案，包括14男8女，當中3宗屬輸入個案，19宗屬本地個案。本地個案之中，10宗源頭未明，其餘9宗與早前個案有關，累計共10,553宗病例。
衞生防護中心今日交代患者住址，天水圍嘉湖山莊錄兩宗確診，將軍澳怡心園也錄兩宗確診。
中西區
上環嘉寶大廈
油尖旺區
油麻地文英樓
尖沙咀金巴利街14-16號
油麻地廟街42-44號
深水埗區
南山村救世軍南山長者之家
九龍城區
紅磡富業大廈
紅磡崇愛樓
大埔區
大埔觀南樓
沙田區
馬鞍山恆安邨恆江樓
西貢區
將軍澳怡心園4座（2宗個案）
將軍澳和明苑和逸閣
元朗區
天水圍嘉湖山莊景湖居12座
天水圍嘉湖山莊景湖居1座
新田新圍村（2宗個案）
元朗宏豐大廈
屯門區
悅湖山莊3座
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責任編輯：吳卓峰