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【確診大廈】元朗區今日增5個案成榜首　嘉湖山莊、將軍澳多座居屋上榜

社會 23:11 2021/02/04

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今日確診名單之中，兩名患者居於嘉湖山莊。（資料圖片）

本地疫情持續，今日（4日）新增22宗確診個案，包括14男8女，當中3宗屬輸入個案，19宗屬本地個案。本地個案之中，10宗源頭未明，其餘9宗與早前個案有關，累計共10,553宗病例。

衞生防護中心今日交代患者住址，天水圍嘉湖山莊錄兩宗確診，將軍澳怡心園也錄兩宗確診。

中西區

上環嘉寶大廈

油尖旺區

油麻地文英樓

尖沙咀金巴利街14-16號

油麻地廟街42-44號

深水埗區

南山村救世軍南山長者之家

九龍城區

紅磡富業大廈

紅磡崇愛樓

大埔區

大埔觀南樓

沙田區

馬鞍山恆安邨恆江樓

西貢區

將軍澳怡心園4座（2宗個案）

將軍澳和明苑和逸閣

元朗區

天水圍嘉湖山莊景湖居12座

天水圍嘉湖山莊景湖居1座

新田新圍村（2宗個案）

元朗宏豐大廈

屯門區

悅湖山莊3座

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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