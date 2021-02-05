【是但求其愛】執導MV拆解各種愛情關係　麥曦茵分享被Eason感動過的歌【有片】

▲ 麥曦茵導演分享拍攝《是但其求愛》MV的感受。

「若愛是但求開心......」陳奕迅（Eason）的歌聲感染力強，由小克填詞、林家謙作曲的《是但求其愛》語帶雙關且細膩動聽，再加上由麥曦茵導演為MV拍出多層次的情愛故事，令樂迷為之著迷。

《是但求其愛》MV由盧鎮業（小野）、談善言、黃溢濠及陳漢娜（Hanna）聯合演出，負責執導的麥曦茵導演接受TOPick訪問，分享是次合作的感受。

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▲ （左起）小克、林家謙、陳奕迅、麥曦茵曾一同開Live。（影片截圖）

麥曦茵：感覺像是頭蓋骨被打開

《是但求其愛》這5字組合的歌名可作不同解讀，獲樂迷大讚巧妙運用廣東話。

麥導認為：「相信坊間和小克本人都早已有解讀，小克在歌名和歌詞裡，充斥了雙重或多重意義，字面的解讀是：是但 求其 愛，但再細讀整首歌的歌詞結構，會發現小克給予歌者的空間，其實是非常開放。」

麥導分享對《是但求其愛》的聽後感：「小時候有讀過關於酷刑的一本書（書名也忘了），有個酷刑是把頭皮剝開灌水銀，其實我想說的和酷刑無關。」

她續指：「但第一次聽這首歌的時候，Eason唱第一隻字和旋律響起時，感覺好像是頭蓋骨被打開了，被觸碰到腦組織的柔軟部分；若要美化浪漫化地形容這個感覺，可以說是......觸碰到靈魂？（但這個說法又有點媚俗。）」

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音樂觸動不少樂迷的心靈，麥導表示這次未有勾起親身經歷：「基本上沒有投放自己的經歷，現實中很少會墮入愛情漩渦，遇上不純粹的情感，都會迴避。」

對於身邊人的經歷，她認為：「生活中面對他人的複雜的關係，即使旁觀或是被索取意見，會盡量只聆聽，只給予關於自身自處調適的支援，愛情和婚姻關係，我感覺身為旁人，不太有資格給任何意見。（但若要說任何話，我也只會說真話。）」

她指出：「可能創作的概念，更多是關於身分與關係的解構，各種人的精神面貌、行為。」

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除了「旁觀者」Eason外，MV中的多位情人由小野、阿談、溢濠及Hanna分飾，譜出各段戀曲。

演繹各種愛情關係

談到選角要求，麥導覺得：「『要求』是個陌生的詞，說真的，我並沒有去想『要求』甚麼。因為對我來說，合作是很雙向的，老土地說，是緣份，因緣和合。」

她續指：「直覺覺得適合角色，感覺對方能夠挑戰和應付拍攝中，Shot By Shot不停切換情緒，會願意一起實驗的演員，會想嘗試挖掘、呈現對方在過往作品中，不一樣的面貌，一起突破一些過去的框架和既定印象。」

▲ （取自IG）

MV內有多段感情線，麥導曾以「關於『空間』與『人物』」為命題作分享，她寫道：

故事發生於酒店這個「場所」。﻿ 這個場所並不是一個場所，是一個虛構的小世界。﻿ 在這個虛構世界（場所／空間）中，有著四個角色，分別象徵了愛情關係中的四種人； ﻿Eason 彷若是穿越時空的旅客，旁觀見證著四個角色，在同一空間，不同時間，不同關係裡，不停切換身分，重複愛情的行為，作出不同的選擇。﻿ 在隱藏文本中，有四個角色的基本人物背景、故事脈絡、相識的遭遇與流程，人格轉變的折點，但影像、分鏡呈現的，只抽取相識、相愛、相厭、傷害、逃離、重遇、互相明白的瞬間，壓縮為四分鐘的戲劇。﻿ 人渴求重複以獲取安全感、幸福感，但人的心在改變，處境也在改變；這些重複並不會是單純的重複。﻿ 安穩中，會覺得一切理所當然，或是莫名不安怠倦，轉而渴求更多選擇；變化中，又會無法適應，承受不起衝擊，想要逃離，墜入互相傷害的輪迴。﻿

▲ （影片截圖）

被Eason感動過的歌

再次為Eason拍攝MV，麥導眼中的他是：「擁有獨特天賦、歷煉、個人魅力的才能者。專業，善良，純粹，Sensitive，真實。享受和擁抱表演本身；表演當下瞬間，很貫徹moment by moment地活著。」

Eason的經典金曲陪伴大家成長，對麥導來說：「相對深刻的是《黑暗中漫舞》、《黑夜不再來》、《一絲不掛》、《愛是懷疑》、《阿士匹靈》、《活著多好》，嗯，活著多好。」

▲ （取自IG）

《是但求其愛》備受樂迷愛戴，麥導說：「相信作品本身， 相信團隊，創作與存活，都不是一個人的事；感謝團隊的信任，相信圍繞在身邊的一切，之所以共生共存於同一個空間，在做著同一件事，並不是偶然。」

記者：梁樂欣

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