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【2021農曆新年】逛年宵支持本地文化　傳統手藝大師傅現身工作坊

休閒消費 12:04 2021/02/05

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

《犇墟@饒宗頤文化館‧本土文化節》即日至2月11日舉行。（主辦機構提供）

行年宵，是過年的例牌活動，今年年宵縮水，花市散落尋常街區，但一家大小想逛一些富本土特色的年宵，仍然有選擇，但記緊保持社交距離啊！

由Provention主辦的年宵市集《犇墟@饒宗頤文化館‧本土文化節》，主題為「本地創作及懷舊特色」，主辦機構希望突破傳統年宵活動框架，為港人帶來更多不同活動體驗，在疫情下為大家打打氣；也透過是次活動支持本地文化工業，期望振興本土經濟。

展場除設有多個本地手作單位，一眾傳統手藝大師傅也會現身，還有多個香港特色「打卡」位置及免費懷舊攤位遊戲及禮物，可讓一家大小遊逛半天。因應疫情關係，大會早前決定取消表演活動，但如果大家對劍球、小丑雜耍及魔術等表演單位有興趣，仍然可以在場內找到他們主持的檔攤！

不過，先提提大家，場內只招待犇墟會員，出發前可預先於網上登記，免費入場！

微型街景︰「微影」主打香港情懷，並致力創建一個令香港人感動的品牌，期望以香港玩具細說香港故事。是次之場景題材為「九龍城寨」及「唐樓」，齊齊回溯已消失或逐漸消失的事物。

微型街景（主辦機構提供）

真體字膠牌︰年約六旬的書法家歐陽昌師傅，畢生鑽研真體字，以北魏體為本加以改造，更經營「京華招牌」逾30多年，利用透光物料製造招牌，令其亮燈時晶瑩剔透。多年以來為過不少商舖改名題字、造招牌、燈箱等，至今全港有過千個招牌出自歐陽師傅筆跡。歐陽昌師傅還會主持「真體字書法工作坊」。

真體字膠牌（主辦機構提供）

舊小巴物品︰「手寫小巴牌」師傅麥錦生為推廣正在式微的「紅Van」文化，讓公眾對小巴的歷史有更深入與全面的認識，從舊小巴上收集路牌、軚盤、錢箱等設備，更不斷以創新概念製作小巴白底紅藍字樣產品，希望令公眾對小巴歷史有更深入而全面的認識。麥師傅在年宵中亦會主持「手寫小巴牌工作坊」。

（主辦機構提供）

手製迷你花牌︰獨有的港式大花牌扎作技藝，是香港首份「非物質文化遺產目錄」的其中一項。花牌是祝賀開張喜慶、節慶廟會、慶祝神誕活動、新廈落成的大型展示品。港式迷你花牌創作人陳聲將主持工作坊，以花牌的特色、精粹，配以不同主題，製作出迷你版港式花牌。

（主辦機構提供）

手雕印章︰於2010年成立「手作Ｊ」，專門製作橡皮印章以刻劃本土文化 ，創作題材包括香港景物、寵物及人像，能以真實相片透過電腦修圖技巧繪畫初稿，再以精細手藝製作出像真的印章。

Info
《犇墟 @ 饒宗頤文化館‧本土文化節》
日期︰即日至2月11日
時間︰1pm-10pm （年廿四至年廿九）、1pm- 2am （年三十）
地點︰饒宗頤文化館 （中區、下區）
備註︰請聽從現場工作人員指示，配合人流管制及防疫措施。

記者︰May

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