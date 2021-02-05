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【新冠肺炎】新增3間餐廳曾有確診者到訪　將軍澳大快活及屯門麥當勞、美心MX上榜

健康 09:52 2021/02/05

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新增3間餐廳曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（4日）新增22宗確診個案，包括14男8女，當中3宗屬輸入個案，19宗屬本地個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增3間食肆曾有確診人士到訪，均為連鎖快餐店。
 
根據衞生防護中心資料，新增的3間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：
 
新界

  • 將軍澳　連理街　大快活（30/01/2021　 #10544）
  • 屯門　蝴蝶廣場地下　麥當勞（31/01/2021　 #10541）
  • 屯門　䨇寓　美心MX（01/02/2021 　 #10541）

在衞生防護中心昨晚公布的名單中，共有2名確診者曾到訪食肆，均位於新界區。一名29歲男患者（編號：10541）居於屯門悅湖山莊3座，發病日期為1月29日，並出現病徵，與本地個案有流行病學關連。發病後，他曾到訪屯門蝴蝶廣場的麥當勞，以及䨇寓（2GETHER）商場的美心MX。
 
另一名是25歲、居於將軍澳和明苑和逸閣的女患者（編號：10544），1月31日發病，同樣帶有病徵，屬於本地個案。發病前一天，她曾到訪將軍澳連理街商場的大快活。
 
有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

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責任編輯：黃泳欣

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