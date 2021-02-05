【校長專欄】不少孩子連掃帚也不懂得用 福小校長：家務也是很好的STEM課程

▲ 今年邀請孩子共同參與大掃除吧。

牛年快到了，又臨近迎新年大掃除的時候！究竟有多少家長打算「一腳踢」自行完成？又有多少家長打算請小朋友一起動動手，當作是做做運動，或建立親子關係的好機會呢？

疫情反覆下，孩子幾乎在過去一整年間，長時間被困家中，天天上網課，應該悶壞了。如果往年大掃除全都是家長的責任的話，今年也許是個好機會，讓孩子來試一試參與其中，為他們納悶的生活添點新意，也讓他們舒展一下筋骨。



大掃除中最重要的，也是孩子最容易參與的一環，就是丟棄用不著的物品吧！若成年人未與孩子溝通，就把屬於孩子的物品丟棄，當有一天孩子忽然想起，卻發現物品經已消失，頓時就會感到失落。

事實上，人生總有需要判斷保留還是放棄的時候，家長可事先與孩子商量保留物品的大原則，當經歷兩難時，引導孩子如何按大原則作最終決定，放棄哪些東西，是一個非常好的學習決策過程，也能讓孩子上了人生中寶貴的一課。

不少孩子不懂珍惜，什麼都輕易丟掉，父母亦可趁機教育何謂珍惜。雖然家長自行清理，可省卻時間，但孩子卻因此而錯失重要的學習機會。此外，很多舊物都仍然有用，把它們轉贈給新主人，既環保，也讓孩子學懂樂於重用物品，何樂而不為的道理。剩下要丟棄的物品，當然就是盡全力使用回收箱進行回收了，那又是一堂環保課。

用報紙擦玻璃、以不同的清潔工具清潔家中不同物品的表面，以免造成傷害，這相信是成年人眼中再平常不過的常識，但對孩子來說，這一切都是新知識。當使用不同的清潔劑時，大可與孩子傾談一下使用的方法，以及閱讀一下相關的標籤，當中也能學到不少的化學知識啊！

坊間的清潔工具運用了各種各樣的科學原理，例如踩着踏板讓放「地拖」的位置高速旋轉，利用離心力把水份外潑，設計簡單但具科學元素。每年學校大掃除時，我們都會發現有些孩子連簡單工具如掃帚都不懂得使用，或地拖尚在滴水也沒辦法扭乾才使用，顯示平日孩子在家中缺乏做家務的經驗，自理能力弱。試問連自己都無法照顧，將來又怎樣能成就大事呢，難怪有學校入學試，專門考核學生的自理能力了。

在香港這個華洋文化交雜的社會中，多年來都傾向西化，中國傳統文化逐漸失色。隨意請來10位低年班同學，九位都不知道，原來大掃除以後，中國傳統習俗是要把所有清潔工具都藏起來，這是與一位名叫如願的姑娘的故事有關。

此外，貼春聯、門神、掛紅燈籠、年初一至年初九每一天各有不同的習俗，還有元宵節等，背後都蘊含著內容豐富的故事。或許，我們可試試與孩子以分享這些有趣的傳統故事，作為成功「解鎖」孩子家務技能的獎勵吧。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ



【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD