【女人當自強】陳自瑤「自強宣言」後再有搞作　Yoyo預告有要事宣布

▲ 陳自瑤預告明天有要事宣布。

就台慶「黑面事件」、抖音「自強宣言」後，陳自瑤（Yoyo）再有新搞作！昨天（2月4日）晚上，陳自瑤在IG預告在今日（2月5日）將有重要事情宣布，引起網民討論。

Yoyo在IG分享照片並配文：「明天有消息要向大家宣布！明天有消息要向大家宣布！明天有消息要向大家宣布！請親愛的你們『密切留意』‼️」

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▲ Yoyo有事宣佈。（IG圖片）

而且陳自瑤並用標籤表達：「#loveyo#有消息宣布#重要的事情要説三次#大家可以估下」



不少網民留言表示期待Yoyo的公告，也有人推測：「重新新生活 ? 」、「一定唔關王浩信事」、「我估你有新戲拍而且做女主角！」等。

▲ Yoyo拍攝《把關者們》。（IG圖片）

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王浩信緋聞不斷

2011年11月11日，王浩信與Yoyo結婚，翌年4月27日誕女兒王靖喬（QQ）。

結婚當時，王浩信名氣不如Yoyo，王浩信婚前被影到親自接送Cammi謝芷蕙到家中逗留逾5小時，在凌晨Cammi殘爆離開，事後王浩信指是與大班朋友開派對。

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不過婚後王浩信仍然緋聞不斷，先後在拍攝《東坡家事》與黃心穎和《踩過界》蔡思貝傳出緋聞，王浩信一一否認，Yoyo亦護夫指老公並沒出軌。

同場加映：湯怡專訪

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