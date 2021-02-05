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Louis Vuitton全新Monogram Pastel Color上架　粉色無抗疫功能口罩售$3,800

休閒消費 12:07 2021/02/05

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

Monogram口罩$3,800。（圖片由品牌提供）

縱使因為新冠疫情影響下，令到全球經濟不景，但仍無阻一些超級品牌在這個環境下再度漲價，當中Louis Vuitton已經於去年11月中，將旗下的產品售價上調幅度約15%，與此同時，更配合大時代的須要推出印上Monogram圖案的口罩，成為潮人刻下的必備潮物。

Monogram口罩$3,800。（圖片由品牌提供）

LV推出防疫用品已經不是新鮮的事情，去年9月，品牌的女裝創作總監Nicholas Ghesquiere早己首次推出防疫太陽帽二合一面罩，至於今次則來到男裝創作總監Virgil Abloh出招，在今個初春系列裏推出Monogram Pastel Color，當中最矚目的項目當然是印滿全新粉色系的monogram圖案口罩。

    點擊圖片放大
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留意的是這一個應用了棉布製造的口罩，和很多時裝品牌推出的口罩一樣，並沒有任何阻隔細菌的功效，以靚為本，但如無意外一定會吸納到不少品牌的支持者願意花錢購買。

至於這個為初春而設的Monogram Pastel Color圖案，亦會一如以往移師到品牌旗下的產品，包括袋、帽、服裝、甚至小熊玩具身上，大家又不妨看看這個「變種」的Monogram圖案可否叫你掏腰包。

產品查詢：8100 1182

記者：何偉雄

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