【阿姨變繼母】妻病逝單親爸擬再娶失婚姨仔　子女難接受︰仲有無道德

▲ 台灣一名單親爸爸打算與失婚姨仔結婚，令子女難以接受。

父母再婚再娶，對子女或多或少造成影響。台灣一名網民於社交媒體投稿指出，其母病逝一年，父親近日向3個孩子宣布，打算與失婚姨仔結婚，也就是網民的親阿姨。阿姨將變繼母，令網民難以接受，大感關係複雜也有違倫理道德。

阿姨變繼母？

該名網民近日於facebook群組「靠北星座」投稿，表示媽媽生病過世僅一年，最近爸爸突然告訴他們3兄弟姊妹︰

他跟我媽的親妹妹在一起，而且打算結婚……

網民形容很離譜，不解二人到底有何問題，非要在一起不可。他透露親阿姨已離婚，其前夫後來也病逝了，她育有兩個小孩。網民難以接受爸爸與阿姨結婚︰

阿姨變小媽（繼母）？我表弟、表妹本來叫我爸姨丈，現在變爸？

他有感若二人結婚，家庭關係將變得很複雜，形容整件事就如電視劇的劇情般，卻竟然發生在他家。

懷疑阿姨另有野心

另一方面，他懷疑阿姨居心叵測，因為她知道其姊留下很多遺產，而且姐夫很愛錫姊姊，他估計對方因此嫉妒，並質疑︰

正常人的妹妹，怎麼會嫁給自己的姐夫？這根本沒倫理道德啊，只是想享受成果跟分財產嗎？

網民︰感情事只有當事人才懂

網民意見兩極，留言「娶外面的阿姨正常，娶自己老婆的妹妹……」，有感爸爸沒顧及孩子的感受。有人認為「感情的事也只有當事人才懂」、「真的緣份到了的話，一起照顧到兩家庭很好啊」，反而質疑是否遺產作怪，發文的網民擔心阿姨跟他爭產。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳