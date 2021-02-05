  • 21°C
香港時間 : 2021205日 (週五) 12:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿姨變繼母】妻病逝單親爸擬再娶失婚姨仔　子女難接受︰仲有無道德

親子 11:06 2021/02/05

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

台灣一名單親爸爸打算與失婚姨仔結婚，令子女難以接受。

父母再婚再娶，對子女或多或少造成影響。台灣一名網民於社交媒體投稿指出，其母病逝一年，父親近日向3個孩子宣布，打算與失婚姨仔結婚，也就是網民的親阿姨。阿姨將變繼母，令網民難以接受，大感關係複雜也有違倫理道德。

阿姨變繼母？

該名網民近日於facebook群組「靠北星座」投稿，表示媽媽生病過世僅一年，最近爸爸突然告訴他們3兄弟姊妹︰

他跟我媽的親妹妹在一起，而且打算結婚……

網民形容很離譜，不解二人到底有何問題，非要在一起不可。他透露親阿姨已離婚，其前夫後來也病逝了，她育有兩個小孩。網民難以接受爸爸與阿姨結婚︰

阿姨變小媽（繼母）？我表弟、表妹本來叫我爸姨丈，現在變爸？

他有感若二人結婚，家庭關係將變得很複雜，形容整件事就如電視劇的劇情般，卻竟然發生在他家。

懷疑阿姨另有野心

另一方面，他懷疑阿姨居心叵測，因為她知道其姊留下很多遺產，而且姐夫很愛錫姊姊，他估計對方因此嫉妒，並質疑︰

正常人的妹妹，怎麼會嫁給自己的姐夫？這根本沒倫理道德啊，只是想享受成果跟分財產嗎？

網民︰感情事只有當事人才懂

網民意見兩極，留言「娶外面的阿姨正常，娶自己老婆的妹妹……」，有感爸爸沒顧及孩子的感受。有人認為「感情的事也只有當事人才懂」、「真的緣份到了的話，一起照顧到兩家庭很好啊」，反而質疑是否遺產作怪，發文的網民擔心阿姨跟他爭產。點擊睇更多網民留言︰

    點擊圖片放大
    +6
    +5

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【單親爸爸】棄月薪$2.5萬全職外賣車手　單親爸寧轉行打工賺1萬蚊養家
10:59 2021/02/03
【單親爸爸】棄月薪$2.5萬全職外賣車手　單親爸寧轉行打工賺1萬蚊養家
【紅色炸彈】女高層籌備自己第4次婚禮　打工仔無奈：唔去好唔畀面
16:08 2020/12/04
【紅色炸彈】女高層籌備自己第4次婚禮　打工仔無奈：唔去好唔畀面
【單親爸爸】人到中年盼為人父懶理非議　單身男教師靠代孕生仔︰總算圓夢
20:07 2021/01/29
【單親爸爸】人到中年盼為人父懶理非議　單身男教師靠代孕生仔︰總算圓夢
家庭關係 單親家庭 結婚 離婚 網絡熱話 Facebook群組 台灣

最高瀏覽

【陀槍師姐2021】林穎彤被父拋棄曾與母行乞　Bella奮力工作報答媽媽養育之恩【多圖】
11:56 2021/02/04
【陀槍師姐2021】林穎彤被父拋棄曾與母行乞　Bella奮力工作報答媽媽養育之恩【多圖】
【煮場爭霸】黃亞保會考1分憑毅力成廚神　保哥逆境自強感激太太陪追夢
15:09 2021/02/03
【煮場爭霸】黃亞保會考1分憑毅力成廚神　保哥逆境自強感激太太陪追夢
【新智能身份證】1962至63、1973至76、2005至07及2012至18年出生港人可陸續換新證【內附完整時間表】
16:10 2021/02/03
【新智能身份證】1962至63、1973至76、2005至07及2012至18年出生港人可陸續換新證【內附完整時間表】