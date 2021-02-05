【封區檢測】旺角及油麻地封區逾2200名居民檢測　發現一宗初步確診個案

▲ 被封區的居民須留在處所並接受強制檢測。（程志遠攝）

政府昨晚（４日）發出限制與檢測宣告，晚上將油麻地碧街7A-27A號、東安街2-50號、廣東道833-889號及登打士街10-16號，以及旺角上海街647-651號文華閣，列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測。行動於今早（5日）約6時至7時完成，其中油麻地指明「受限區域」發現一宗初步確診個案；另於旺角文華閣有3名密切接觸者於行動期間被送往檢疫中心跟進。

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兩個指明「受限區域」於分別於今早6時及7時完成強制檢測行動：

旺角指明「受限區域」：截至今日凌晨零時，逾70名居民已接受檢測，當中沒有發現確診個案，惟有3名密切接觸者於行動期間被送往檢疫中心跟進

油麻地指明「受限區域」：截至今日凌晨2時，約2,160名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案，衞生防護中心會安排跟進

行動中亦發現多戶沒有應門：

旺角指明「受限區域」：政府在「受限區域」內派員到訪32戶，當中7戶在過程中沒人應門，經調查後初步相信該7戶為空置單位或住戶為確診人士及其密切接觸者，故於早前被送往醫院或檢疫中心。

油麻地指明「受限區域」：政府在「受限區域」內派員到訪約1,200戶， 約240戶在過程中沒人應門

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或配戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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記者：郭詩詩