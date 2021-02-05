【新婚夫婦】朱慧敏與醫生丈夫協議不戴婚戒　Queenie計劃兩年後造人

朱慧敏（Queenie）於上月24日與本港的心藏科權威醫生陳良貴（Jason）結婚，成為人妻後的朱慧敏在昨日（2月4日）首次公開亮相，出席慈善活動。朱慧敏表示與丈夫有共識，打算兩年後開始造人計劃，不過馬上被身邊的王賢誌年屆39歲的她年紀大。

現年39歲的朱慧敏於2004年參選港姐而入行，於演藝道路和情海浮沉多年，今年初宣布喜事，並於上月21日與心臟科醫生陳良貴結婚。

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▲ （東星圖片）

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朱慧敏不戴婚戒有原因

昨日是朱慧敏婚後首次公開亮相，與好友王賢誌等人出席慈善活動，到粉嶺向長者派發福袋。

當日朱慧敏手上沒有戴婚戒，她解釋與老公在婚前已協議好，二人婚後不會戴婚戒，她有感戒指太貴重怕遺失，而且丈夫因工作原因，經常要洗手戴手套，故決定把婚戒存於在家中比較安全。

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新婚的她表示仍未習慣改口叫Jason做老公，平時會叫對方做BB或者Baby。

講到造人計劃，現年39歲的她希望先享受二人世界，待兩年後才開始造人計劃。身旁的好友王賢誌即謂：「你年紀都唔細！」催促朱慧敏盡早生育，讓他可以做契爺。

同場加映：蔡思貝

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