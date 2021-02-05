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【新冠肺炎】消息：新增約40宗確診個案　較昨日回升

社會 13:15 2021/02/05

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今日新增約40宗確診個案較昨日回升。

本港新冠肺炎疫情持續，消息稱今日（5日）新增約40宗確診個案。由於涉及不明源頭感染個案，衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。

昨日（4日）新增22宗確診個案，包括14男8女，當中3宗屬輸入個案，19宗屬本地個案。本地個案之中，10宗源頭未明，其餘9宗與早前個案有關，包括1宗三跑工程群組個案和1宗在前晚被列入「受限區域」屯門豐景園發現的個案，累計共10,553宗病例。

油麻地一帶封區情況：

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政府連續4日「突襲式」封鎖多區或樓宇，進行強調檢測行動，居民須「禁足」至行動完成，有關成效被質疑。當局指，不可以單一手法去評估控制疫情的成效，政府盡量用不同方法去擴大測試網絡。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心公布，昨日其中一宗不明源頭的個案患者（個案編號：10,542）失聯，暫時未能透過電話聯絡上，已通知警方及相關部門協助，將他列入通輯名單。詳情即看：【下一頁】

徐德義指，本港第四波疫情一直反覆，過去兩星期錄得685宗病例，當中源頭不明個案有253宗，佔37%；無病徵個案佔224宗，佔33%，顯示社區仍有隱性傳播鏈。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心表示，紅磡海灣軒酒店一名服務員確診，早前亦有一名外判職員亦確診，故有關酒店需強制檢測。詳情即看：【下一頁】

歐家榮指，機場三跑群組新增一宗確診個案，涉及一名早前確診工友的親友，於1月27日發燒；至今機場三跑群組已有22宗確診個案，包括14名工友及8名緊密接觸者。詳情即看：【下一頁】

昨日新增確診個案中，涉及一人為救世軍南山長者之家院友，居於院舍二樓，於亞博館檢疫隔離設施確診。詳情即看：【下一頁】

前晚屯門豐景園第一座封區檢測，發現一宗初步確診個案。歐家榮表示，有關個案涉及一名主婦，屬感染源頭不明，樓下同室號單位早前已確診，屬機場三跑群組。詳情即看：【下一頁】

庾慧玲表示，醫管局在昨日過去24小時再多一名病人離世；現在有630名病人在23間公立醫院及亞洲國際博覽館社區治療設施留醫，當中26人危殆。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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