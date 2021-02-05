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元朗女司機疑撞車後不顧而去　撞人拖行50米再撼巴士翻車後逃逸

社會 10:48 2021/02/05

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私家車一名女司機疑撞事後不顧而去，企圖踩油離去，把企圖阻截的男人拖行50米。

元朗教育路昨晚（4日）發生一宗車禍，一輛黑色私家車疑撞向一輛停泊輕型客貨車車尾，客貨車男司機其後下車查看，但私家車女司機企圖踩油離去，男司機趴在私家車車頭阻止離去，惟女司機不理會繼續踩油，男司機被拖行約50米後返回路旁。涉事私家車及後駛至元朗公路，撞向一輛行駛中的九巴後翻側，司機逃去無蹤。警方表示，高度關注案件，已即時交由新界北總區交通部特別調查隊積極跟進。經初步調查，案件列交通意外有人受傷（肇事後不顧而去），暫未有人被捕。

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有途人目擊事發經過並拍片及上傳短片至社交平台。據網上片段所見，私家車車頭緊貼客貨車車尾，客貨車男司機擋在私家車前方阻止，惟私家車女司機未有理會繼續踩油越線掉頭，而男司機仍趴在擋風玻璃前，遭拖行約50米後則跌在地上。

事發後約10分鐘，警方接報涉事私家車與一輛269M路線巴士碰撞後翻側，消防到場後發現司機不知所終，翻車現場與教育路案發現場相隔約2公里。警方仍在調查案件，追緝涉事女司機下落，暫未有人被捕。受意外影響，元朗公路往九龍方向交通一度擠塞。

警方表示，昨晚（4日）8時37分，據報輕型貨車23歲姓張男司機停泊於元朗教育路及大棠路交界，私家車44歲姓黃女司機懷疑從後撞向輕型貨車，企圖逃去時，男司機趴在私家車車頭嘗試阻止，惟女司機繼續行駛約50米，男司機放棄阻止，女司機駕車向元朗體育路方向逃去。

女司機其後沿元朗公路向上水方向行駛，當駛至朗公路近博愛醫院迴旋處時，懷疑從後撞向一輛巴士並翻側。警方接報到場，發現私家車內沒有司機。經初步調查，案件列交通意外有人受傷（肇事後不顧而去）。暫未有人被捕。男司機肚部及手受傷，清醒被送往博愛醫院治理。

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記者：陳子謙

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