【煮場爭霸】張錦祥與黃亞保比拼廚藝人氣急升　Ricky開私房菜最難忘遇上發哥

▲ 與黃亞保於TVB烹飪節目《煮場爭霸》比拼廚藝的張錦祥（Ricky）引起觀眾注意。

TVB的烹飪節目《煮場爭霸》內，兩位名廚張錦祥（Ricky）和黃亞保於以廚藝作比拼，引起觀眾注意，口碑不俗。出身於飲食世家的張錦祥，自小已立志要當廚師，他毅然決定要輟學當廚師學徒，由此進軍飲食界。

小時候的張錦祥居住於灣仔區的唐樓，並就讀玫瑰崗學校中學部，然而Ricky自12歲起便決心要當廚師。在1974年，當時13歲的張錦祥向任職酒樓樓面的父親提出不再讀書。

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▲ 張錦祥自小已立志當廚師。（取自facebook）

由學俄國菜到法國菜

其實張錦祥的叔父、伯父及表哥等都是西菜廚師，他輟學後便跟隨表叔學習烹調俄羅斯西餐，年紀小小便開始鑽研廚藝。他曾接受訪問稱，當時早上10時開工直到深夜：「最期望就是打烊後，洗完廚房有機會跟師兄學習烹調羅宋湯、凍肉沙律和基輔雞等。」

Ricky主動、勤奮、好學的工作態度使他步步高陞，不過Ricky後來跳槽，原因是覺得太悶：「俄羅斯類型餐廳有個特色，餐牌十年如一日，變動的只有價錢那一欄，我要跳出去開開眼界。」

後來，張錦祥轉到酒店的法國餐廳從低做起，慢慢成為廚師，之後更開設屬於自己的私房菜餐廳。

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▲ （TVB截圖）

周潤發親切零架子

張錦祥先後於香港浸會大學内鴻星集團「Dinning Club」旗下餐廳「Bistro Bon」、萬麗海景酒店「Scala」、「Le Mieux Bistro」私房菜及松藝館擔任主廚、總廚或顧問廚師等重要職位。

他分別於長沙灣永康街工廈及尖沙咀K11購物藝術館經營「祥仔西餐廳（The Food Story / Ricky's Kitchen）」，近年再開辦川菜餐廳「祥仔辣辣」。

Ricky曾說開多年來開私房菜最開心是遇到發哥周潤發：「他比普通食客更加親切，我介紹他去吃10元一碗的豬雜粥，後來他告訴我真的好好吃，好新鮮，湯底夠清夠甜，這就是生活了。」

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與黃秋生老友

在《煮場爭霸》之前，張錦祥已經常於媒體上亮相，且更寫食譜專欄跟大家分享入廚心得。

而他最先參與的電視主持的節目是2012年NOW的《煮角》，該節目當時口碑不錯。後來為ViuTV主持《出得廳堂》、《究竟食咗乜》。另外亦參與了TVB《食到篤、問到篤》、《大廚出馬》等。

當中，他在前年與黃秋生一同為《究竟食咗乜》赴意大利拍攝，更於一周內成為ViuTV網上最高收視節目。張錦祥指：「我喜歡走出廳面跟食客傾偈。」座上客之一的黃秋生更不時與他傾談至餐廳打烊，二人份外友好。

最近，張錦祥上TVB主持節目《煮場爭霸》與黃亞保一較高下，人氣由此急升。

▲ （ViuTV截圖）

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