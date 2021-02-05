【新冠肺炎】建制派倡圍封地盤12小時為工人強檢　陳肇始：有需要時會考慮相關建議

▲ 有建制派議員於衞生事務委員會會議上批評食衞局對地盤群組「佛系抗疫」，要求當局立即圍封地盤12小時，為地盤工人作檢測及並規定每周定期檢測一次（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續逾年，有建制派議員於衞生事務委員會會議上批評食衞局對地盤群組「佛系抗疫」，要求當局立即圍封地盤12小時，為地盤工人作檢測及並規定每周定期檢測一次；食衞局局長陳肇始回應指會考慮建議，強調現時地盤如有確診才會建議其停工，又指建造業議會有為工人安排定期自願檢測，而現時亦已修訂強制檢測要求，如工作場所或工地出現兩宗或以上個案便要會強檢。

委員會主席、民建聯葛珮帆形容，當局對處理地盤群組屬「佛系抗疫」；實政圓桌立法會議員田北辰建議，當局應圍封地盤12小時，為地盤工人作檢測，「冇陰性證明唔俾開工」，及應規定工友每周定期檢測一次，稱地盤工人因工作性質難確保長期佩戴口罩，造成交叉感染並把病毒帶到社區，認為政府防疫應從上游把關，「其實地盤都唔係好多，基本上一定短時間做晒啦」。

陳肇始強調，局方非常關注地盤情況，有需要時會考慮相關建議，又稱現時地盤有自願進行新冠病毒檢測，現時亦已修訂強制檢測要求，如工作場所或工地出現兩宗或以上個案便要會強檢，出現個案昤亦會要求停工清潔。衞生防護中心總監林文健亦指，會分折個案風險因素，如發現地點環境有問題，會加強宣傳；如有少數族裔，會加強宣傳；如工人要共用廁所、一同更衣等，中心都會給防控建議。

被問到多次封區都找不到確診個案，陳肇始指，封區決定是考慮一籃子因素，重申有些區會不只封一次，為了盡量看有沒有隱形個案，如不發現個案「是清楚該區清零」，亦會盡力將時間壓縮。

疫苗方面，多個建制派議員關注本港會否購入國產疫苗，行政會議成員暨自由黨主席張宇人稱，民調指有6成人希望接種中國疫苗；陳肇始指，一些國產疫苗已將數據交給世衞審視，表示已聯絡相關藥廠，希望取得數據交予疫苗委員會批核，「一有數據會盡快開會」。

此外，亦有議員關注食衞局於安排恢復面授課程中的角色，認為局方將復課安排推卸教育局，及問到當局會否圍封學校；陳肇始指，復課主要是教育局與持分者商討，因教育局對於學校最認識，而食衞局主要給予建議，而目前封區主要以大廈為主。

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記者：鄧凱文