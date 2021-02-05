【酒店優惠】天際萬豪酒店推暢遊昂坪360住宿優惠　1,400元起包纜車門票及早午自助餐【內附訂房連結】

▲ 香港天際萬豪酒店與昂坪360攜手合作推出「暢遊昂坪360」住宿計劃，大家可以在大嶼山吃喝玩樂，享受假期樂趣。(酒店提供)

農曆新年有幾天假期，不妨到郊外走走。香港天際萬豪酒店與昂坪360攜手合作推出「暢遊昂坪360」住宿計劃，現在只需1,400元起，便包1晚住宿、雙人來回纜車門票(價值470 元)及自助早午餐等等，十分超值。

▲ 大家可以乘搭纜車，欣賞大嶼山美景。(酒店提供)

入住的客人，可選擇在28小時住宿期間或退房當日，乘酒店免費穿梭巴士前往東涌市中心，出發往昂坪360 登上聞名遐邇的纜車之旅，領略大嶼山的靜謐與風貌神韻。

▲ 去到大嶼山，當然要到著名的天壇大佛及寶蓮禪寺一遊。(酒店提供)

遊覽完纜車站附近的熱門景點，包括每逢農曆新年定必定吸引不少遊人參拜的天壇大佛及寶蓮禪寺、昂坪市集、心經簡林，便可乘回程纜車返回市中心，繼續探索東涌其他目的地。

住宿計劃更包括於天際咖啡室享用美味豐富的自助午餐及翌日自助早餐，爲您的大嶼山旅程帶來舌尖上的享受。

▲ 住客可以在酒店餐廳享受早市及午市自助餐。(酒店提供)

「暢遊昂坪360」住宿計劃

入住日期：即日至4 月30 日

價錢：1,400 元起(另加一)

預訂連結：https://bit.ly/39loa2P

住宿計劃包括：

－1晚客房住宿

－雙人昂坪360標準車廂來回纜車門票 (價值470 元)

－提早至上午11 時登記入住及延遲退房時間至下午3 時

－天際咖啡室雙人自助午餐(須於入住當日享用)及自助早餐

－免費酒店穿梭巴士來往酒店及東涌港鐵站

－備註：「暢遊昂坪360」住宿計劃不適用於逢星期一至三，2 月15 日年初四及4 月5 至6 日清明節和活節公眾假期除外。2 月23 日至3 月14 日為纜車保養維修日，住宿計劃亦不適用。

撰文：Ｍabel

