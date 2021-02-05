【引入海外醫生】 林志釉憂海外醫生轉往私人市場　要求來港後需在醫管局工作

▲ 病人政策連線發言人、醫委會委員林志釉。（資料圖片）

港府擬今年提交《醫生註冊(修訂)條例》方案，建議引入非本地培訓港人醫生。病人政策連線發言人、 醫委會委員林志釉 強烈要求新引入的海外醫生需要在醫管局工作。

林志釉今早（5日）接受電台訪問時指，政府在提出有關建議前，未有諮詢各組織委員的意見。他明白醫管局人手不足，引入海外醫生亦是一個可行的做法，又指現時都一直有引入聘請非本地培訓的醫生，當中只有約30名醫生是在醫管局工作，又形容新提出的條件中，申請人為香港永久居民的條件是比較「辣」的要求，質疑會有多少海外留學的本港醫生會願意回來香港的「熱廚房」工作。

他表示歡迎海外醫生，但質疑毋須考試下批准海外醫生來港執業，相信有關醫生會轉往私人市場，批評建議是本末倒置，未能解決醫管局醫生不足問題，強烈要求新引入的海外醫生需要在醫管局工作。

行政長官林鄭月娥昨日（4日）交代5項立法工作，包括區議員宣誓、打擊起底等，詳情請看【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩