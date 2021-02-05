【成功定義】兒女成功不以收入來定義 莫樹錦：巴士司機的影響力不應比醫生低

▲ 今時今日已難為兒女事業定成敗，收入只是相對數字。

跟老友盧博士談兒女經，彼此相識超過三十年，互相見證對方兒女從呱呱落地，從嬰兒到現今俊俏青年，大家明白不論在外如何叱咤風雲，回家都要臣服於兒女，他們想要的，笨爸便唯命是從，就算他們不想要的，笨爸也要多問句想不想要。

到頭來問一句：「我們是成功父親嗎？」大家互道「你很成功」之際，其實心裏都擔心自己是失敗父親。到底父親的成敗如何定案？中國人向來的想法是，兒女的成功便是父親的成功，望子成龍、光宗耀祖的概念根深柢固，其中便是以兒女成就來反映父親成敗。

不過，今時今日已難為兒女事業定成敗，收入只是相對數字，總不能一刀切說達到某月入數字才算成功。對社會的影響力更難量化，巴士司機的影響力不應比醫生低，兩者只是從不同崗位服務社會。

另一種看法是，不論兒女成敗，而是簡單地要求兒女健康開心快樂做好人，那麼父親便算成功，但這卻會出現反論調。實在太多外在因素會影響兒女的健康、性格和道德，比方說，兒子患血癌或參與違法活動，責任絕不止於父親一人身上，就算父親盡一切力量，也未必能醫治血癌或令兒子改過自新，付上責任卻結果不如理想，也不能輕易定義為失敗。

再者，甚麼都不做的失敗父親，也可能有健康快樂的兒女，不能隨便歸功於父親。當父親沒有成功和失敗，只有愛和被愛。

全文刊於《經濟日報》，原題為「成功父親」