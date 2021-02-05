【豪宅曝光】獲陳豪夫婦教路搬進港島鋪路入名校　岑麗香住干德道2千萬元大宅

▲ 岑麗香一家現居於干德道。

香香岑麗香於去年回歸TVB拍攝劇集人氣劇集《BB來了》的續集《BB大晒》，之後就未有再接新劇。日前，岑麗香就在社交平台宣布再懷孕，並貼上她陀著B與家人的溫馨合照。

其實岑麗香不時都在個人IG中分享與囝囝Jacob的相處點滴，由此亦令她居於干德道的2千萬豪宅內貌曝光。

香香的家走灰白簡約設計路線，而且客廳寬闊，有大玻璃窗，採光十足且景觀開揚，連香香在內為Jacob剪頭髮都沒有難度。

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▲ 岑麗香日前宣佈懷有二胎。（Instagram圖片）

而在客龐中間圍起板讓Jacob有玩樂位置，而靠近沙發的設計就方便家人可以邊做事邊照顧Jacob，也可以確保BB的安全。

此外，香香也曾分享Jacob的BB房，及與Jacob共浴的照片，舉動溫馨。

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▲ 岑麗香的家非常寬闊。（Instagram圖片）

獲陳豪夫婦指點為子鋪路

據知，香香自於加拿大回流工作後，為方便返電視城工作一直居於將軍澳，但婚後誕子後為了鋪路讓兒子讀書入名校，便決定舉家搬往中西區。

有指因為香香與陳茵媺甚為老友，故在聽取陳豪夫婦意見後，決定選擇在港島區居住，因為當地不論是傳統名校或名牌國際學校均有選擇。

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香香老公建「時裝王國」

岑麗香出身自溫哥華，經選華姐奪冠入行，之後加入TVB，成為大台力捧小花。她於2015年與圈外男友「強強」Joshua拍拖，2016年宣布結婚，於2018年宣布懷孕，並於翌年誕下大仔Jacob，婚後減產工作，至去年才返回大台拍劇。

岑麗香畢業於加拿大昆特侖理工大學，擁時裝設計、市場管理學及人力資源學三個學位。香香並發揮本能，支持老公搞時裝生意。

她的老公強強被指以創辦人身份與朋友合資，建立網上時裝王國，實行夫婦二人齊吸金。網店於今年初試業，網站並備有虛擬度身及造型師配搭服飾等服務，更已有半百時裝品牌合作，頗為完善。

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