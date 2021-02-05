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【新冠疫苗】英國試驗混合接種輝瑞+阿斯利康疫苗　能否有效對抗變種新冠病毒

健康 11:17 2021/02/05

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英國試驗混合接種疫苗。

全球新冠肺炎疫情持續，近日牛津大學於英國政府協助下，開始研究混合接種不同牌子疫苗的功效，評估混合接種輝瑞及阿斯利康疫苗的安全性，以及能否能有效對抗變種新冠病毒。

《彭博》報道，牛津大學正招募820名沒接種過疫苗的50歲以上人士，進行為期12個星期混合施打疫苗的測試。測試者會分組注射疫苗，一組先打輝瑞疫苗，另一組先打阿斯利康疫苗，第2劑會在第4周及12周施打另一種疫苗。

試驗希望研究注射2種不同疫苗，會否比注射2劑相同牌子的疫苗會否有更好或更差的結果。萬一疫苗製造商遇上製作困難，都可減輕製造商的壓力。另一方面，也能測試混合接種疫苗能否有效對抗在英國、南非和巴西出現的變種病毒。

臨床實驗結果最快於6月正式公布。

新冠疫苗知多些，即看衞生防護中心拆解是與非：

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責任編輯：楊宛茜

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