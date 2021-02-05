【陀槍師姐2021】港姐張嘉兒初出道受盡批評　曾為女兒患濕疹感無助

▲ 張嘉兒在《陀槍師姐2021》的演出受肯定。

張嘉兒在TVB劇集《陀槍師姐2021》中飾演Diana（宣萱飾）的閨蜜翁珠迪，與《陀槍師姐2021》韋展超（許紹雄飾）的父女戀亦相當有火花，演技受到肯定。

香港出生的香港出生，9歲隨家人移居加拿大溫哥華，並在英屬哥倫比亞大學營養學系學士課程畢業。2005年，張嘉兒參加溫哥華華裔小姐競選後，在2007年參選香港小姐競選，同屆熱門王君馨、何傲兒、趙希洛、黃智雯等。

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▲ 張嘉兒演技受肯定。（《陀槍師姐2021》劇照）

為香港取好成績

最後張嘉兒奪冠，可是觀眾認為爆冷，甚至質疑賽果而噓聲不斷， 張嘉兒更慘被指為「35年來史上最醜港姐」。

不過後來張嘉兒代表香港參選世界小姐競選，與厄瓜多小姐同得「愛心小姐」獎項，並晉身16強，是香港代表在世界小姐競選中近20年來最好成績的一位。

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因濕疹女兒學以致用

在2015年，張嘉兒與金融才俊Nathan結婚，夫婦恩愛，翌年誕下大女劉在芯（Leora），2019年再誕下細囡劉在懿（Hannah）。張嘉兒亦約在2016年起淡出幕前專心照顧家庭。

後來在家人支持下，張嘉兒近年才復出拍劇，《陀槍師姐2021》正是她的復出作，雖然久未演戲，演技沒有生疏，而且今次不只被觀眾讚演技好，更拍張嘉兒比以前靚。

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悉心照顧女兒

張嘉兒的兩名女兒患有食物敏感及濕疹，本身修讀營養學的她學以致用，注重女兒的均衡飲食及盡量少吃加工類食物。

當中，大女因為濕疹，曾在睡覺前要張嘉兒幫忙抓癢才能入睡，當時令張嘉兒一度感到無助，但情緒平復後，明白為母則強道理。

同場加映：麥美恩訪問

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