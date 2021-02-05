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【獎門人回巢】傳曾志偉整頓《勁歌金曲》　邀各大歌手回歸跟周柏豪菊梓喬爭獎

娛樂 11:47 2021/02/05

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曾志偉回巢後或整頓《勁歌》頒獎禮。

上月底TVB突然宣布，邀曾志偉與王祖藍回巢並擔任無綫高層之位。近日除傳經典遊戲節目《超級無敵獎門人》有機會隨志偉一同回歸，今日再有報導指，志偉回巢後有意整頓《勁歌金曲》頒獎禮，跟各大唱片公司重修關係，近年《勁歌》由星夢歌手獨大的局面或不再。

上月21日，TVB宣布邀請了舊將擔任集團副總理兼行政委員會特別顧問，王祖藍則擔起首席創意官的職務，因多位高層事前均未收到消息，故對志偉回巢一事相當轟動。

志偉曾多度任《勁歌金曲頒獎禮》司儀。（東星圖片）

【獎門人回巢】傳經典節目《獎門人》即將回歸　高層曾志偉將於大年初一現身TVB

有指一向對綜藝節目情有獨鍾的志偉，有意整頓多個TVB綜藝娛樂節目，早前便指志偉有意推出新一輯的《超級無敵獎門人》，重拾觀眾的集體回憶。

而將大年初一強勢回歸的志偉，已預告會夥同新上任的TVB董事局主席許濤，現身TVB跟觀眾拜年。

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而志偉返TVB後另一要務，便是召回多位昔日幕後猛將，其中包括前非戲劇節目總監何麗全回歸，有報導指因何麗全過去跟各唱片公司關係良好，或可重修TVB早年因版權關係而決裂的五大唱片公司關係。

【Chill Club】ViuTV再有新搞作繼續追擊TVB　宣布4月舉行樂壇頒獎禮

重修唱片公司關係

80、90年代《勁歌金曲頒奬禮》星光熠熠，最受歡迎男女歌手是城中熱話，但自TVB跟五大決裂，近年頒獎禮主要是星夢及英皇歌手參予，聲勢不復昔日。

頒獎禮盛況可再現？（東星圖片）

如TVB能跟各大唱片公司重整關係，或可重召多不少巨星級歌手如陳奕迅、鄭秀文以至近年冒起的許廷鏗等重現頒獎禮。但相對來說，星夢旗下歌手菊梓喬、胡鴻鈞、周柏豪等就有更多挑戰。

同場加映：姜濤訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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