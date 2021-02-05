【道歉口訣】夫婦吵架時講句「我錯」零成本 被子女激嬲時要默念「親生嘅！」

▲ 生氣壞健康。

前日，出咗篇「我錯．我錯」，好好玩，在朋友圈引起不少回響。更多，是「資深丈夫」的分享。其中之一，為老竇教仔：「阿仔，你就快結婚喇，想婚後有好日子過，一定要經常做，三個字——先道歉！」阿仔年輕無知又有傲氣，當然唔服：「阿爸，點解乜都要先道歉，連老婆明明錯都要？」

係！你想唔想有婚姻幸福？講句『我錯！』完全無成本，單對單，又無人睇到，唔會無面。講咗，好處多籮籮噃！

阿仔𢱑𢱑頭，婚照結。起初，幾大唔道歉。當然，家嘈屋閉，不時同老婆變成冤家，好煩。幸而，搞搞吓，佢記得老竇婚前錦囊。好，忍啖氣，試吓先。咦……果然有神效！正似服咗「特效藥」，得喎，效果甜美喎。從此「道歉藥」服上癮，不時吞服，夫妻關係，當然突飛猛進！

其實，做人，一開竅，就變「人老精鬼老靈」，條條大路皆暢通。同大家分享一劑「不生氣口訣」，非常有用，可解百千愁！

一、孩子惹你生氣的時候，清靜下來，心中默唸：「親生嘅、親生嘅，似我、似我！」

二、老虎乸無理發脾氣時，默唸：「我揀嘅、我揀嘅。抵死！抵死！」

三、兄弟姊妹惹自己生氣時，默唸：「無得揀、無得揀。人生！人生！」

四、朋友惹你生氣時，默唸：「我交的、我交的。眼盲！眼盲！」

五、工作不如意生氣時，默唸：「有糧出、有糧出。值得忍！值得忍！」

各位，世情就是如此。生氣壞健康，自己受苦咋！

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全文刊於《經濟日報》，原題為「不生氣．不生氣」